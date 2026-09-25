Kovotojas Sergejus Maslobojevas prieš kovą užsidėjo ypatingą talismaną

„Partizanas Vanagas yra legenda. Jo istorija mums visada primins, kad principai ir įsitikinimai žmogui gali būti svarbesni už gyvybę. Man didelė garbė bent šitaip prisidėti prie partizanų epo „Sugauti Vanagą“, kuris šiomis dienomis filmuojamas“, – sako S. Maslobojevas.
Idėja pagaminti specialiai filmui „Sugauti Vanagą“ skirtas apyrankes kilo filmo prodiuseriams – Edmundui Jakilaičiui ir Mantvidui Žalėnui. Jų idėją įgyvendinti ėmėsi buvęs kovotojas, prekės ženklo KNOCK įkūrėjas Matas Stebuliauskas. Jis teigia norėjęs, kad laisvės kario Vanago istoriją jauni žmonės ir tiesiogine prasme nešiotųsi su savimi.
„Esame aprangos ženklas drąsiems žmonėms. Mes siunčiame žinią apie tai, kad net ir tada, kai patiri nokdauną, pasiduoti neverta. Būtent tai mums kino filme primins ir Vanago istorija – lietuvių tauta, net patyrusi nokdauną, nepasidavė. Norime skatinti jaunų žmonių pilietiškumą“, – sako buvęs kovotojas M. Stebuliauskas.
Minimalistinė apyrankė su užrašu „Sugauti Vanagą“ sumanyta kaip kasdienė stiliaus detalė. Pirmąją ant riešo prieš kovą ir užsidėjo S. Maslobojevas. Kita papuošė M. Stebuliausko ranką.
S. Maslobojevas sako, kad Lietuvos vardas jam iškyla kiekvieną kartą, kai žengia į ringą: „Jaučiuosi palaimintas, kad po pergalių pasaulio arenose galiu iškelti mūsų šalies vėliavą. Visada norėjau pasauliui parodyti, kad didelių aukštumų galima pasiekti gyvenant ir treniruojantis Lietuvoje.“
Filmo „Sugauti Vanagą“ kūrėjai neslepia, kad sportininkui filme taip pat buvo pasiūlytas vaidmuo. Kovotojas prisipažįsta labai norėjęs filmuotis, tačiau filmavimai vyko rugpjūtį ir rugsėjį, kaip tik tada, kai prasidėjo intensyvus pasirengimas kovoms.
„Svarstėme, ar galėsiu viską suderinti. Kasdien – po dvi treniruotes, dar ir kiti darbai. Režisierius nusprendė netrikdyti pasirengimo varžyboms. Sutarėme, kad kiekvienas turime dirbti savo darbą“, – pasakoja S. Maslobojevas ir priduria, kad tapęs filmo ambasadoriumi jis jaučiasi savo dalį atidavęs. Ir labai gali būti, kad apyrankę nešios iki premjeros 2028-aisiais.
Netrukus bus pagaminta ir daugiau apyrankių. Jų įsigyti galės kiekvienas, palaikantis filmo idėją ir norintis prisidėti prie filmo kūrimo.
Informacijos apie jas ir galimybę prisidėti prie filmo netrukus bus galima rasti puslapyje www.sugautivanaga.lt.
„Sugauti Vanagą“ – tikros istorijos įkvėptas herojinis istorinis epas apie bekompromisę lietuvių kovą už laisvę ir žmones, kurie stojo prieš nepalyginamai galingesnį priešą, nors suvokė, kad gali būti išduoti, suimti ar nužudyti. Filmo, kurį režisuoja Emilis Vėlyvis, centre – Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo apsisprendimas nepaklusti okupacinei sistemai.
Kūrėjai siekia parodyti ne tik istorinės kovos mastą, bet ir asmeninius žmonių pasirinkimus, santykius, vidines abejones bei idealizmą, leidusį nepasiduoti net tada, kai pergalė atrodė beveik neįmanoma.
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