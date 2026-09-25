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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas

Vaiva Budraitytė prabilo apie Dirksčio ir Maslobojevo dvikovą: žvaigždės padiktavo laimėtoją

2026-09-25 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 10:20
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Jau rytoj, rugsėjo 26 dieną, Kaune „UTMA 19“ renginyje bei tiesioginėje transliacijoje lietuviai stebės žinomų kovotojų Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo dvikovą. Ne vienam smalsu, kas šioje kovoje pasirodys stipresnis, tad dalijamės šios dienos kiekvieno iš kovotojų astrologine apžvalga su jumis.

Jau rytoj, rugsėjo 26 dieną, Kaune „UTMA 19“ renginyje bei tiesioginėje transliacijoje lietuviai stebės žinomų kovotojų Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo dvikovą. Ne vienam smalsu, kas šioje kovoje pasirodys stipresnis, tad dalijamės šios dienos kiekvieno iš kovotojų astrologine apžvalga su jumis.

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Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su astrologe Vaiva Budraityte, kuri sutiko apžvelgti renginio dienos planetų pozicijas kiekvienam iš kovotojų. Ji pasakojo, kad vienam iš jų rungtynių diena žada šlovę ir pergalę, o kitam – sveikatos sutrikimus.

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FOTOGALERIJA. „UTMA 19“ spaudos konferencija (09.24)

Vaiva Budraitytė įvertino kovotojų sėkmę kovos dieną

Norint išanalizuoti abiejų kovotojų galimybes kovos dieną pateikėme astrologei tiek S. Maslobojevo, tiek D. Dirksčio gimimo datas ir gimimo miestus. 

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Taip pat pateikėme rungtynių laiką ir vietą, o ji vos apžvelgusi rezultatus atsakė, kad šioje kovoje laimėtojas yra aiškus.

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„Manau, kad Maslobojevas laimės, nėra net ką lyginti“, – sakė astrologė V. Budraitytė.

Vis tik, pasak jos, įdomu buvo pažvelgti į D. Dirksčio tos dienos planetų išsidėstymą, nes, pasak jos tądien yra susilpnėjusios jo Veneros ir Neptūno pozicijos. Pašnekovės teigimu, tai gali rodyti sveikatos sutrikimus, susirgimus.

„Aš suprantu, kad tokioms rungtynėms visi ruošiasi, bet čia kažkas yra ne taip. Jie gali svarstyti apie rungtynių atidėjimą, pavyzdžiui, į 28 dienai, o tada Dirkstys pasirodytų geriau“, – nurodė pašnekovė.

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Nepaisant rungtynių pasirinkimo dienos, astrologė teigė, kad netgi ir perkėlus rungtynes S. Maslobojevui žvaigždės žada sėkmę:

„Pas jį yra trigonas, žymintis šlovingą periodą. Nežiūrint netgi gimimo laiko, jis turėtų laimėti.“

Šeštadienio D. Dirksčio ir S. Maslobojevo kova

Naujienų portalas sportas.lt anksčiau dalijosi, kad vakar buvo surengta renginio spaudos konferencija, kurioje dalyvavo abu kovotojai.

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Jie rašė, kad Sergejus Maslobojevas prieš kovą padovanojo Dominykui Dirksčiui savo atributikos. Pastarojo tai nesužavėjo – D. Dirkstys visas dovanas išdalino susirinkusiems fanams.

D. Dirkstys varžovui taip pat paruošė dovaną – įteikė gertuvę, o tuomet pranešė, kad atvedė S. Maslobojevui dopingo „kontrolierių“, kuris pareikalavo duoti mėginį.

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„Čia tas vaflis, kur bėgioja paskui tave ir filmuoja visus? Tai jūs galit eit pasilaižyt ir sau primyžti vienas kitam į šitą ir atsigerti“, – sakė S. Maslobojevas.

Paklaustas apie rankos traumą, D. Dirkstys atsakė: „Viskas puikiai. Laukiam šeštadienio su ta ranka jį nokautuoti“.

D. Dirkstys prieš turnyrą stebino savo sekėjus ir kitus kovotojus tuo, kad praktiškai nesidalino medžiaga iš savo treniruočių po to, kai grįžo iš Tailando.

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„Aš manau, kad ši pergalė bus dar įspūdingesnė, kai nokautuosiu jį be pasiruošimo“, – atsakė D. Dirkstys.

S. Maslobojevas šioje kovoje turės laikytis rehidratacijos taisyklės. Jam ne tik penktadienį reikės pasiekti 94 kg ribą, bet ir po svėrimų jis negalės taip greitai kaip įprastai atstatinėti svorio, nes šeštadienį jo svoris negalės viršyti 100 kg.

„Aišku, kad viskas pavyks. Aš ir neplanuoju daugiau sverti. Laikausi ilgą laiką kalorijų deficito, riebalinis sluoksnis dega, o per vasarą jis buvo sukauptas. Vasarą aš irgi pirštinių nebuvau apsimovęs, aš irgi turiu traumą, aš irgi gulsiuos kitą savaitę ant operacinio stalo. Pasiteisinimų nėra, viskas tvarkoj, parodysim geriausią savo versiją ir geriausią vakaro šou“, – teigė S. Maslobojevas.

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Lordas
Lordas
2026-09-25 12:48
Maslobojevas praves gerą auklejimo pamokėlę ,su liūdnomis pasekmemis,bet pats to Dirkstys prisiprašė
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jo
jo
2026-09-25 13:42
tas su akiniais nuo saulės jei ateis , tai turės dar ilgai su tais akiniais ir vaikščioti : )
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Vladislovas
Vladislovas
2026-09-25 13:30
Čia ne sportas,daužyti vienas kitam snukį
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