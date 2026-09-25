Vaiva Budraitytė prabilo apie Dirksčio ir Maslobojevo dvikovą: žvaigždės padiktavo laimėtoją

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su astrologe Vaiva Budraityte, kuri sutiko apžvelgti renginio dienos planetų pozicijas kiekvienam iš kovotojų. Ji pasakojo, kad vienam iš jų rungtynių diena žada šlovę ir pergalę, o kitam – sveikatos sutrikimus.
Vaiva Budraitytė įvertino kovotojų sėkmę kovos dieną
Norint išanalizuoti abiejų kovotojų galimybes kovos dieną pateikėme astrologei tiek S. Maslobojevo, tiek D. Dirksčio gimimo datas ir gimimo miestus.
Taip pat pateikėme rungtynių laiką ir vietą, o ji vos apžvelgusi rezultatus atsakė, kad šioje kovoje laimėtojas yra aiškus.
„Manau, kad Maslobojevas laimės, nėra net ką lyginti“, – sakė astrologė V. Budraitytė.
Vis tik, pasak jos, įdomu buvo pažvelgti į D. Dirksčio tos dienos planetų išsidėstymą, nes, pasak jos tądien yra susilpnėjusios jo Veneros ir Neptūno pozicijos. Pašnekovės teigimu, tai gali rodyti sveikatos sutrikimus, susirgimus.
„Aš suprantu, kad tokioms rungtynėms visi ruošiasi, bet čia kažkas yra ne taip. Jie gali svarstyti apie rungtynių atidėjimą, pavyzdžiui, į 28 dienai, o tada Dirkstys pasirodytų geriau“, – nurodė pašnekovė.
Nepaisant rungtynių pasirinkimo dienos, astrologė teigė, kad netgi ir perkėlus rungtynes S. Maslobojevui žvaigždės žada sėkmę:
„Pas jį yra trigonas, žymintis šlovingą periodą. Nežiūrint netgi gimimo laiko, jis turėtų laimėti.“
Šeštadienio D. Dirksčio ir S. Maslobojevo kova
Naujienų portalas sportas.lt anksčiau dalijosi, kad vakar buvo surengta renginio spaudos konferencija, kurioje dalyvavo abu kovotojai.
Jie rašė, kad Sergejus Maslobojevas prieš kovą padovanojo Dominykui Dirksčiui savo atributikos. Pastarojo tai nesužavėjo – D. Dirkstys visas dovanas išdalino susirinkusiems fanams.
D. Dirkstys varžovui taip pat paruošė dovaną – įteikė gertuvę, o tuomet pranešė, kad atvedė S. Maslobojevui dopingo „kontrolierių“, kuris pareikalavo duoti mėginį.
„Čia tas vaflis, kur bėgioja paskui tave ir filmuoja visus? Tai jūs galit eit pasilaižyt ir sau primyžti vienas kitam į šitą ir atsigerti“, – sakė S. Maslobojevas.
Paklaustas apie rankos traumą, D. Dirkstys atsakė: „Viskas puikiai. Laukiam šeštadienio su ta ranka jį nokautuoti“.
D. Dirkstys prieš turnyrą stebino savo sekėjus ir kitus kovotojus tuo, kad praktiškai nesidalino medžiaga iš savo treniruočių po to, kai grįžo iš Tailando.
„Aš manau, kad ši pergalė bus dar įspūdingesnė, kai nokautuosiu jį be pasiruošimo“, – atsakė D. Dirkstys.
S. Maslobojevas šioje kovoje turės laikytis rehidratacijos taisyklės. Jam ne tik penktadienį reikės pasiekti 94 kg ribą, bet ir po svėrimų jis negalės taip greitai kaip įprastai atstatinėti svorio, nes šeštadienį jo svoris negalės viršyti 100 kg.
„Aišku, kad viskas pavyks. Aš ir neplanuoju daugiau sverti. Laikausi ilgą laiką kalorijų deficito, riebalinis sluoksnis dega, o per vasarą jis buvo sukauptas. Vasarą aš irgi pirštinių nebuvau apsimovęs, aš irgi turiu traumą, aš irgi gulsiuos kitą savaitę ant operacinio stalo. Pasiteisinimų nėra, viskas tvarkoj, parodysim geriausią savo versiją ir geriausią vakaro šou“, – teigė S. Maslobojevas.
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