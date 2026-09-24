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Sergejus Maslobojevas prabilo apie pirmą susitikimą su Dominyku Dirksčiu: „Jis svajojo...“

2026-09-24 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 09:55
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Rugsėjo 26 d. UTMA ringe laukia viena laukiamiausių ir labiausiai intriguojančių kovų tarp pasaulio čempiono Sergejaus Maslobojevo ir ambicingojo Dominyko Dirksčio. Ši dvikova – tai ne tik dviejų kovotojų susirėmimas, bet ir dviejų skirtingų kartų, požiūrių bei filosofijų susidūrimas.

Rugsėjo 26 d. UTMA ringe laukia viena laukiamiausių ir labiausiai intriguojančių kovų tarp pasaulio čempiono Sergejaus Maslobojevo ir ambicingojo Dominyko Dirksčio. Ši dvikova – tai ne tik dviejų kovotojų susirėmimas, bet ir dviejų skirtingų kartų, požiūrių bei filosofijų susidūrimas.

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Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio istorija prasidėjo dar prieš kelerius metus Klaipėdoje.

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FOTOGALERIJA. Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys

Prisiminė susitikimą

2021-aisais pamatęs jauną talentą iš Klaipėdos, augantį pas tą patį trenerį, Maslobojevas norėjo jį palaikyti. Tačiau jau pirmosios treniruotės metu įvyko incidentas – Dirksčiui lūžo koja.

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Jaunasis kovotojas pats neteisingai pastatė koją smūgio metu,o vėliau teigė atlikęs stiprius smūgius į galvą.

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„Pamačiau, kad yra vaikinas iš Klaipėdos, nuo to pačio trenerio augantis, atrodo, perspektyvus, daug žadantis. Tai galvojau, kad būtų labai fainai palaikyti jį. Nuvažiavau, pasisportavom. Jis buvo labai laimingas, labai didžiavosi, sakė, kad jis svajojo apie tą momentą“, – naujausiame UTMA vaizdo įraše kalbėjo S. Maslobojevas.

@faceoff_komentara „Tarp pasitikėjimo ir nusivylimo – tik vienas melas.“ 💯🤟✌️ #FaceOff_KOMENTARAS #dominykasdirkstys #klaipėda #kickboxing #UTMA ♬ оригинальный звук - ՖY

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Praėjus trejiems metams, abi pusės susitiko UTMA organizacijoje.

Įvardijo Maslobojevo silpnybę

„Jis nereikšminga asmenybė. Apie nieką. Tiesiog sumušta žuvis“, – naujame vaizdo įraše sakė D. Dirkstys.

Vertindamas varžovo elgesį bei provokacijas, D. Dirkstys pabrėžia emocijų valdymo svarbą:

„Šachmatų lentoje jis padarė blogą ėjimą ir prieš visus parodė, kad negali sulaikyti savo emocijų vietose, kur turi jas sulaikyti.“ – teigė D. Dirkstys.

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D. Dirkstys pridūrė: „Jis kovoja neblogai. Bet kaip jis atrodo, kalba, vaikšto, rengiasi – visur jį reikia mokyt.“

Atsakydamas į Dirksčio kalbas ir pasitikėjimą savimi, Maslobojevas neslepia ironijos bei užtikrintumo savo jėgomis:

„Bijau žiūrėti tavo tėvams į akis prie tavo karsto. Aš labai saldžiai miegosiu, kai tave pakasim“, – vienoje spaudos konferencijoje rėžė S. Maslobojevas.

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„Jis galės mušti, mušti kaip į kalną ir supras, kad yra dar tik vaikas ir jo laikas atėjo“ – užtikrintai kalbėjo S. Maslobojevas.

Rugsėjo 26 d. UTMA ringe laukianti dvikova taps lemiamu atsakymu, ar ilgametė Sergejaus Maslobojevo patirtis bei meistriškumas išlaikys čempiono pozicijas, ar jaunatviškas Dominyko Dirksčio veržlumas ir ambicijos lems naujo etapo pradžią.

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Tadis
Tadis
2026-09-24 10:06
Jos svajojo ... apie karjerą , o gaus į dantis liks tik pasiguosti pas mamą paverkti, ir grįžti pas Oksaną papą pažįsti
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Ok
Ok
2026-09-24 11:00
Sergėjau, išmalk anam impotentui čiulpyklą, nes jau nežmoniškai dvokia. SĖKMĖS!
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