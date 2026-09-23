Prieš UTMA lemiamą kovą Dominyko Dirksčio mama Ieva atskleidė, koks jis yra namuose: „Visiškai...“

Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio istorija prasidėjo dar prieš kelerius metus Klaipėdoje. Pamatęs jauną talentą iš Klaipėdos, augantį pas tą patį trenerį, Maslobojevas norėjo jį palaikyti.
„Pamačiau, kad yra vaikinas iš Klaipėdos, nuo to pačio trenerio augantis, atrodo, perspektyvus, daug žadantis. Tai galvojau, kad būtų labai fainiai palaikyti jį.“ – naujausiame UTMA vaizdo įraše kalbėjo S. Maslobojevas.
Siekia sukurti savo istoriją ir perimti karūną
Dominykas Dirkstys į kovą žengia kupinas pasitikėjimo, pabrėždamas, kad nesiekia būti kažkieno kopija ir kuria savo unikalų kelią. Jis teigia, kad laikas yra jo pusėje, o Maslobojevo technikoje jis mato skylių, kurias ketina skaudžiai išnaudoti.
„Aš nei antras Sergejus Maslobojevas, nei antras dar kažkas. Aš pirmas Dominykas Dirkstys. Kursiu savo istoriją, eisiu savo pėdomis“ – dar 2021-aisiais kalbėjo D. Dirkstys.
Dirkstys atmeta bet kokias kalbas apie patirtas traumas ar skausmus, teigdamas, jog kovotojai tam ir tvirtėja. Jis žada eiti į atvirą kovą nuo pat pirmojo raundo ir tiki savo pergale nokautu: „Dievo planas toks, jog aš perimsiu šią karūną. Mėgstat jūs tai ar ne, norit jūs to ar ne“, – kalbėjo D. Dirkstys.
Dirksčio teigimu, ši kova – didžiausias jo karjeros iššūkis, nes įveikęs Maslobojevą jis perimtų jo uždirbtą statusą bei įtaką:
„Aš būsiu geriausias visų laikų. O kad tai padaryčiau, man reikia įveikti tave“, – praėjusiame UTMA turnyre rėžė D. Dirkstys.
Koks Dominykas yra už ringo ribų? Mamos ir sesers atvirumas
Nors viešojoje erdvėje Dominykas Dirkstys žinomas dėl aštrių pareiškimų ir provokuojančio elgesio, jo šeima atskleidžia visai kitokį jo veidą. Pasak jo mamos, namuose sūnus yra itin rūpestingas ir ramus:
„Dominykas namie visiškai kitoks. Jis yra švelnus, jautrus, rūpestingas“ – dalijosi D. Dirksčio mama Ieva.
Mama prisimena, kad mokykloje Dominykas buvo pavyzdingas mokinys, vesdavo renginius, todėl jo sprendimas pasirinkti kovos menus jai buvo tikras šokas:
„Tikrai jis buvo pavyzdingas. Mokykloje renginius vesdavo. Kai jis pasirinko tokią sporto šaką, buvau tikrai nustebinta, nes toks ramus, paklusnus sūnus perėjo į tokį sportą...“
Paklausta apie tai, ar bando stabdyti sūnaus provokuojantį elgesį ir aštrius pasisakymus viešumoje, mama prisipažįsta duodanti pastabų:
„Būna. Tikrai būna... Jis klauso, bet daro savo“ – sakė D. Dirksčio mama.
Kartu šeimoje išlaikomos tradicijos – prie stalo sakoma malda ir dėkojama už maistą.
Dominyko sesuo Deimantė bei mama pastebi, kad kovotojo lyderio savybės ir siekis būti pirmam ryškėjo nuo pat vaikystės – net žaidžiant stalo žaidimus jis būtinai turėdavo nugalėti.
„Nuo pat mažens, nuo pat vaikystės matėsi, kad Dominykas tikrai nori būt visur pirmas, laimėti. Kiekvienam stalo žaidime visada turėdavo nugalėti. Tai šita charakterio savybė pas jį tikrai labai labai stipri“, – atviravo sesuo.
Galiausiai šeima ir artimieji supranta, kad elgesys už salės ribų ir internetinėje erdvėje yra jo darbo dalis: „Salėje jis kovotojas. Už salės ribų jis dirba savo darbą... Jis žino, ką daro.“.
Rugsėjo 26 d. UTMA ringe laukianti dvikova taps lemiamu atsakymu, ar ilgametė Sergejaus Maslobojevo patirtis bei meistriškumas išlaikys čempiono pozicijas, ar jaunatviškas Dominyko Dirksčio veržlumas ir ambicijos lems naujo etapo pradžią.
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