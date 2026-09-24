Sergejaus Maslobojevo mylimoji Santa atskleidė, kas vyksta namuose prieš svarbią kovą: „Tenka susitaikyti...“

Naujienų portalui tv3.lt Santa Mišenytė papasakojo, kas vyksta už uždarų durų prieš laukiamą kovą.
Laukiama kova
Pradėdama pokalbį apie mylimojo S. Maslobojevo pasiruošimą kovai, moteris neslėpė, kad pati labiausiai laukia akimirkos, kai viskas pagaliau baigsis: „Aš, kaip visuomet, laukiu, kad viskas kuo greičiau pasibaigtų ir galėtume grįžti į įprastą gyvenimą bei pagaliau turėtume daugiau laiko sau. Sergejus – susikaupęs. Jo būsena nė kiek nesiskiria nuo tos, kuri būna prieš ankstesnes kovas.“
Tuo metu, kai kovotojas intensyviai ruošiasi „UTMA 19“, namuose jo laukia kiek kitokia kasdienybė.
„Visas jo fokusas būna nukreiptas į pasiruošimą ir artėjančią kovą“, – teigė pašnekovė.
Tiesa, intensyvus pasiruošimas kovai neišvengiamai keičia ir poros kasdienybę. „Tenka susitaikyti su tuo, kad jo praktiškai nėra namuose. Tas laikas yra skirtas tik jo darbui“, – atviravo moteris.
Paklausta, koks Sergejus yra už ringo ribų, Santa atskleidė visai kitą mylimojo pusę: „Jis labai linksmas, mylintis žmones ir žingeidus. Jam patinka nauji dalykai, naujos pažintys, kelionės. Prieš kovą jo fokusas nukrypsta tik į sportą ir griežtą režimą.“
Prieš pat kovą Santa stengiasi Sergejui suteikti kuo daugiau erdvės susikaupti ir pasiruošti svarbiai akimirkai: „Dažniausiai stengiuosi jo neblaškyti ir suteikti erdvės. Jis mėgsta užsidėti ausines, atlikti kvėpavimo pratimus, būna susikaupęs. Ten jo laikas!“
Baigdama pokalbį, žinoma moteris atskleidė, ko labiausiai linki mylimajam prieš svarbią akistatą.
„Kaip ir pats sako – „išsivalyti kiemą“, – šyptelėjo ji.
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