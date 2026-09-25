Prieš pat kovą su Dirksčiu – netikėtas Maslobojevo prisipažinimas

Prakalbus apie D. Dirksčio rankos traumą, paaiškėjo, kad pats S. Maslobojevas jau kitą savaitę gulsis ant operacinės stalo. Apie tai jis užsiminė pats.
Grumtynės su traumomis
Konferencijoje buvo atskleista nemažai detalių apie kovotojų fizinę būklę bei pasirengimą. Į klausimus apie traumuotą ranką D. Dirkstys atsakė užtikrintai:
„Viskas puikiai, viskas tvarkoje. Laukiam šeštadienio. Su ta ranka jį nokautuoti.“
Paklaustas, kodėl socialiniuose tinkluose nerodė savo treniruočių proceso ir vaizdo įrašų, Dominykas paaiškino savo pasirinkimą:
„Aš tiesiog galvoju, kad šita pergalė bus didesnė, kai aš jį nokautuosiu be pasiruošimo.“
S. Maslobojevas pakomentavo savo situaciją dėl svorio metimo ir taisyklių reikalavimo kovos dieną nesverti daugiau nei 100 kg. Jis pabrėžė, kad niekada nemeta svorio iš vandens, o riebalinis sluoksnis dega palaikant kalorijų deficitą.
Sergejus atskleidė, kad vasarą net nebuvo užsimovęs pirštinių ir pats turi traumų – kitą savaitę po kovos gulasi ant operacinio stalo, tačiau pabrėžė, kad pasiteisinimų ieškoti nereikia:
„Vasarą aš irgi visiškai pirštinių nebuvau apsimovęs. Aš irgi turiu traumų. Aš irgi ant operacinio stalo gulsiuosi kitą savaitę. Tai čia, žinai, pasiteisinimų kaip ir nėra. Viskas tvarkoj. Eisim sukovosim. Geriausią savo versiją parodysim ir parodysim žmonėms puikų šou“, – kalbėjo S. Maslobojevas.
Sergejus savo geriausią versiją apibūdino kaip pozityvią ir nešančią gėrį: „Gėris turi laimėti, o mes – gėris ir šviesa, ji visą laiką užšviečia tą tamsą“. Be to, S. Maslobojevas pasiūlė tuoj pat vykti į kliniką pasidaryti visų įmanomų kraujo ir sveikatos testų.
Siurprizai ir provokacijos
Spaudos konferencija prasidėjo neįprastu dovanų apsikeitimu. S. Maslobojevas atnešė dėžutę, kurią buvo paruošęs D. Dirksčiui dar ankstesnių filmavimų metu. Dėžutėje – kepurė ir marškinėliai su S. Maslobojevo atributika. Paaiškindamas savo dovanos idėją, Sergejus teigė:
„Todėl, kad tu esi mano fanas ir kiekvieną dieną apie mane kalbi visiems. Maslobojevas, Maslobojevas, Maslobojevas – viskas yra apie mane.“
Dominykas neliko skolingas ir paruošė atsakomąsias dovanas. Iš pradžių jis padovanojo Sergejui gertuvę, užsimindamas apie ankstesnius jo skundus:
„Verkei, kad blogos gertuvės. Dovanoju normalią, gražią gertuvę, atsikerti po treniruočių, po sporto – viską turėsi.“
S. Maslobojevas padėkojo teigdamas, kad auginant sūnų gertuvė pravers ir jam, ir vaikui.
„Pas mane sūnus kaip tik auga. Tai pravers. Aš, matai, nesu toks pasikėlęs. Jeigu gaunu dovaną, esu dėkingas. Tai ačiū tau labai“, – šypsojosi S. Maslobojevas.
Tačiau antroji D. Dirksčio dovana buvo tiesioginė provokacija – indelis dopingo kontrolei. Jis atvedė S. Maslobojevui dopingo „kontrolierių“, kuris pareikalavo duoti mėginį. Dominykas pareiškė, kad Sergejus turėtų šį indelį pripildyti, ir pridėjo aštrių komentaro strėlių S. Maslobojevo komandos pusėn.
S. Maslobojevas į provokaciją reagavo nedelsiant: „Čia tas vaflis, kur bėgioja paskui tave ir filmuoja visus? Tai jūs galit eit pasilaižyt ir sau primyžti vienas kitam į šitą ir atsigerti“, – sakė S. Maslobojevas.
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