Mindaugas Sinkevičius: keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje esmingai nepasikeis

„Manau, esmingai situacija gal nepasikeis. Kvotos dabar yra jau panaudotos. Verslas, aišku, norėtų, kad kvotos būtų didesnės, kad plačiau atvertume duris, ypač statybos ir transporto sektoriai, bet ši Vyriausybė pasisakiusi už kontroliuojamą migraciją“, – žurnalistams penktadienį sakė Vyriausybės vadovas.
„Saugumo dedamosios turime nepamiršti, nes vien tik ekonomika, darbo jėgos papildymas, yra gerai, bet ne visuomenės saugumo sąskaita“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Kaip skelbė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2026 metais patvirtinta 24 tūkst. 706 užsieniečių kvota naujai atvykstantiesiems dirbti į Lietuvą. Migracijos departamento duomenimis, ši kvota buvo išnaudota rugsėjo 7 dieną.
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