Mindaugas Sinkevičius: LEZ įsteigimas Visagine sustiprintų regiono ekonomiką

Apie tai M. Sinkevičius kalbėjo ketvirtadienį susitikęs su Visagino meru Erlandu Gulaguzu.
„Visagino savivaldybėje, kaip ir visoje Utenos apskrityje, nedarbo lygis yra didesnis, nei bendras Lietuvos vidurkis. Todėl Visagino laisvosios ekonominės zonos steigimas leistų pakeisti situaciją iš esmės visoje apskrityje. Preliminarūs vertinimai rodo, kad Visagino LEZ turi realų potencialą tapti stipriu pramonės, technologijų ir energetikos vystymo tašku“, – pranešime cituojamas ministras pirmininkas.
Išankstiniais vertinimais, Visagino LEZ galėtų būti sukurta iki 4 tūkst. naujų darbo vietų.
Premjeras pavedė atsakingoms ministerijoms ir kitoms institucijoms operatyviai nustatyti, kokius teisės aktus reikia parengti, kad Visagino LEZ steigimo procesas būtų pradėtas.
ELTA primena, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) šių metų rugpjūtį registravo siūlymą steigti naują beveik 224 hektarų ploto LEZ, steigimui preliminariai reikėtų 21,18 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Pagal projektą, Visagino LEZ būtų steigiama 49 metams. Joje būtų galima vykdyti prekybos, gamybos ir paslaugų veiklą, išskyrus teisės aktuose numatytas draudžiamas ir ribojamas veiklos rūšis.
Ministerijos skaičiavimais, atsižvelgus į kitų Lietuvos LEZ veiklos rezultatus, Visagino zonoje galėtų įsikurti 9–20 įmonių, galimų investicijų apimtis siektų nuo 40,3 mln. iki 411,6 mln. eurų, o naujų darbo vietų būtų sukurta nuo 425 iki 4,04 tūkst.