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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kukuraičio nepaklausė: apsisprendė dėl Kauno Krikščioniškųjų gimdymo namų

2026-09-24 17:53 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-24 17:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nepaisant Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymo sustabdyti Krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) taryba nusprendė tęsti reorganizaciją.

Linas Kukuraitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nepaisant Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymo sustabdyti Krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) taryba nusprendė tęsti reorganizaciją.

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„Universiteto taryba, vertindama konstruktyvaus dialogo svarbą su įvairiomis valstybės institucijomis bei visuomenės nariais, atsižvelgė į pateiktos teisinės bei finansinės informacijos visumą ir, nesant esminių naujų aplinkybių, priėmė sprendimą tęsti ankstesniuose Kauno ligoninės dalininkų nutarimuose priimtą ir šiuo metu vykdomą Kauno ligoninės veiklos pertvarką“, – teigiama ketvirtadienį išplatintame pranešime.

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LSMU tarybos teigimu, pagrindiniu siekiu išlieka racionalus ir efektyvus Kauno ligoninės žmogiškųjų, infrastruktūrinių ir finansinių išteklių naudojimas, ligoninės veiklos tvarumas bei visų jos pacientų ir darbuotojų gerovė.

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„Jeigu paaiškėtų naujos esminės aplinkybės, kurios keistų anksčiau priimtų sprendimų pagrįstumą ir, atsiradus tvariam, tiksliniam ir garantuotam papildomam finansavimui, Universiteto taryba klausimą galėtų svarstyti pakartotinai“, – teigia įstaiga.

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Kukuraitis siūlė Krikščioniškuosius gimdymo namus išsaugoti

Kilus dalies visuomenės nepasitenkinimui, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasiūlė Kaune išsaugoti Krikščioniškuosius gimdymo namus.

Sprendimą dėl įstaigos veiklos tęsimo dar turės priimti LSMU dalininkai.

Anot L. Kukuraičio, jeigu bus nutarta vis dėlto tęsti šių gimdymo namų darbą, per kelias dienas reikės skubiai padaryti struktūrinius, vadybinius ir kitus pakeitimus, mat iki šiol rengtasi nuo spalio 1-osios uždaryti Krikščioniškuosius gimdymo namus.

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Pasak sveikatos apsaugos ministro, šie gimdymo namai yra visiškai pasirengę teikti paslaugas – juose sukurtos geros sąlygos šeimoms, 15 tūkst. žmonių pasirašė peticiją dėl jų išsaugojimo.

Be to, Krikščioniškieji gimdymo namai atitinka nustatytą minimalų gimdymo skaičių per metus. Šiemet Krikščioniškieji gimdymo namai iki rugpjūčio 31 dienos yra susilaukę 500 vaikų, minimalus reikalavimas – 300 gimdymų per metus.

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BNS rašė, kad minėtus gimdymo namus Kaune planuojama uždaryti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo. Iki šiol planuota filialo veiklą integruoti į kitą Kauno ligoninės akušerijos padalinį.

Šiuo metu akušerijos ir ginekologijos paslaugos Kauno ligoninėje teikiamos dviejuose padaliniuose – Akušerijos ginekologijos skyriuje Josvainių gatvėje ir planuojamuose uždaryti Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose Miško gatvėje.

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Pernai buvo uždaryti Prano Mažylio gimdymo namai, jų veiklą integravus į minėtas dvi įstaigas.

Prieš įstaigos uždarymą pasisakantys visuomeninių šeimos, tėvų bei moterų teises ginančių centrų ir asociacijų atstovai pabrėžė Krikščioniškųjų gimdymo namų unikalų gimdymo priežiūros modelį, palaikomas vertybes, užtikrinamą gimdyvių saugumą bei kėlė klausimą, ar perkėlus paslaugas į centrinį filialą bus išsaugotos specifinės personalo kompetencijos, pavyzdžiui, patirtis priimant gimdymus į vandenį.

Privati moterų ligoninė pradėjo veikti 1926 metais, dabartinis vardas jai suteiktas 1994 metais. 2018-aisiais atlikta kapitalinė įstaigos renovacija.

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Kaunas
Kaunas
2026-09-24 18:03
Reikalaujame paviešinti, kas tie dalininkai ! Krabas ir krabinis ?
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Ei, Teisėsauga,
Ei, Teisėsauga,
2026-09-24 18:39
Kodėl užsimerkiate, užsikemšate ausis, kai Kaunas nachališkai kasdien išgrobstomas ? Stiklainiai skamba ?
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Vertimas į lietuvių kalbą
Vertimas į lietuvių kalbą
2026-09-24 18:09
Ministrą Kukuraitį tiesiog pasiuntė. Jei ministras nori būti ministru, o ne tik užimti ministro postą, turėtų tiems pasiuntėjams parodyti jų vietą. Spėju, kad neparodys. Šį kartą norėčiau klysti, bet deja...
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