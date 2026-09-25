Nepamirškite atlikti šių 9 rudeninių darbų sode: pavasarį sau padėkosite

Pirmiausia rudens pradžia siejama su derliaus nuėmimu. Būtent tuomet sodininkai džiaugiasi visų metų darbo rezultatais – skinami obuoliai, renkamos slyvos, kasamos bulvės, morkos, burokėliai ir kitos šakniavaisinės daržovės. Kiekvienas iškastas moliūgas ar bulvių derlius tampa atlygiu už visą sezoną trukusį rūpestį sodu., rašoma fakt.pl
Rudens darbai sode: ne tik tvarkymasis, bet ir sodinimas
Pasibaigus derliaus nuėmimui, metas galvoti apie kitus metus. Rudenį rekomenduojama sodinti svogūnines gėles, tokias kaip krokai, narcizai ar tulpės. Tai investicija į pavasarį, kai sodas vėl prisipildys spalvų ir žiedų.
Krentant lapams prasideda ir medžių bei krūmų priežiūros darbai. Tinkamu laiku atliktas genėjimas padeda išlaikyti augalų sveikatą, formą ir estetinę išvaizdą. Ne mažiau dėmesio reikėtų skirti ir vejai. Rudenį ją verta reguliariai pjauti bei patręšti fosforo ir kalio turinčiomis trąšomis, kurios padeda sustiprinti šaknų sistemą prieš žiemą.
Dirvos purenimas ir augalų apsauga
Rudenį ypatingos priežiūros reikia ir dirvai. Jos purenimas bei aeravimas pagerina oro patekimą prie šaknų ir sukuria palankesnes sąlygas būsimam augalų augimui. Taip pat naudinga dirvą papildyti kompostu ar perpuvusiu mėšlu, kurie praturtina ją maistinėmis medžiagomis.
Artėjant šalčiams svarbu pasirūpinti ir augalų apsauga. Tam gali būti naudojamas mulčias iš lapų ar kitų organinių medžiagų, agroplėvelė arba specialūs žemių kauburėliai aplink šalčiui jautrių augalų šaknis. Tokios priemonės padeda apsaugoti augalus nuo temperatūrų svyravimų ir stipresnių šalnų.
Svarbiausi rudens darbai sode
Kad sodas būtų tinkamai paruoštas šaltajam sezonui, rudenį reikėtų nepamiršti šių darbų:
- nuimti derlių;
- sodinti naujus augalus;
- persodinti ir padalyti peraugusius daugiamečius augalus;
- pjauti ir tręšti veją;
- purenti bei tręšti dirvą;
- genėti medžius ir krūmus;
- surinkti nukritusius lapus ir kitas augalines atliekas;
- iškasti šalčiui jautrius augalus;
- apsaugoti augalus nuo žiemos šalčių.
Tinkamai atlikti rudens darbai ne tik padeda išsaugoti augalų sveikatą žiemą, bet ir užtikrina, kad pavasarį sodas greičiau atgis ir džiugins gausiu augimu.
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