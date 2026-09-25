Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Nepamirškite atlikti šių 9 rudeninių darbų sode: pavasarį sau padėkosite

2026-09-25 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 15:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ruduo sode yra vienas darbščiausių metų laikotarpių. Šiuo metu ne tik nuimamas derlius, bet ir atliekami darbai, kurie padeda augalams sėkmingai peržiemoti bei pasiruošti kitam augimo sezonui.

Sodas (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (14)

Ruduo sode yra vienas darbščiausių metų laikotarpių. Šiuo metu ne tik nuimamas derlius, bet ir atliekami darbai, kurie padeda augalams sėkmingai peržiemoti bei pasiruošti kitam augimo sezonui.

REKLAMA
0

Pirmiausia rudens pradžia siejama su derliaus nuėmimu. Būtent tuomet sodininkai džiaugiasi visų metų darbo rezultatais – skinami obuoliai, renkamos slyvos, kasamos bulvės, morkos, burokėliai ir kitos šakniavaisinės daržovės. Kiekvienas iškastas moliūgas ar bulvių derlius tampa atlygiu už visą sezoną trukusį rūpestį sodu., rašoma fakt.pl

TAIP PAT SKAITYKITE:

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sodininkystė

Rudens darbai sode: ne tik tvarkymasis, bet ir sodinimas

Pasibaigus derliaus nuėmimui, metas galvoti apie kitus metus. Rudenį rekomenduojama sodinti svogūnines gėles, tokias kaip krokai, narcizai ar tulpės. Tai investicija į pavasarį, kai sodas vėl prisipildys spalvų ir žiedų.

REKLAMA
REKLAMA

Krentant lapams prasideda ir medžių bei krūmų priežiūros darbai. Tinkamu laiku atliktas genėjimas padeda išlaikyti augalų sveikatą, formą ir estetinę išvaizdą. Ne mažiau dėmesio reikėtų skirti ir vejai. Rudenį ją verta reguliariai pjauti bei patręšti fosforo ir kalio turinčiomis trąšomis, kurios padeda sustiprinti šaknų sistemą prieš žiemą.

REKLAMA

Dirvos purenimas ir augalų apsauga

Rudenį ypatingos priežiūros reikia ir dirvai. Jos purenimas bei aeravimas pagerina oro patekimą prie šaknų ir sukuria palankesnes sąlygas būsimam augalų augimui. Taip pat naudinga dirvą papildyti kompostu ar perpuvusiu mėšlu, kurie praturtina ją maistinėmis medžiagomis.

Artėjant šalčiams svarbu pasirūpinti ir augalų apsauga. Tam gali būti naudojamas mulčias iš lapų ar kitų organinių medžiagų, agroplėvelė arba specialūs žemių kauburėliai aplink šalčiui jautrių augalų šaknis. Tokios priemonės padeda apsaugoti augalus nuo temperatūrų svyravimų ir stipresnių šalnų.

REKLAMA
REKLAMA

Svarbiausi rudens darbai sode

Kad sodas būtų tinkamai paruoštas šaltajam sezonui, rudenį reikėtų nepamiršti šių darbų:

  1. nuimti derlių;
  2. sodinti naujus augalus;
  3. persodinti ir padalyti peraugusius daugiamečius augalus;
  4. pjauti ir tręšti veją;
  5. purenti bei tręšti dirvą;
  6. genėti medžius ir krūmus;
  7. surinkti nukritusius lapus ir kitas augalines atliekas;
  8. iškasti šalčiui jautrius augalus;
  9. apsaugoti augalus nuo žiemos šalčių.

Tinkamai atlikti rudens darbai ne tik padeda išsaugoti augalų sveikatą žiemą, bet ir užtikrina, kad pavasarį sodas greičiau atgis ir džiugins gausiu augimu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tulpės (nuotr. Unsplash.com)
Padarykite 1 veiksmą savo tulpėms: kitąmet sulauksite žiedų jūros
Sodas, sodyba (nuotr. 123rf.com)
Rugsėjį padarykite tai savo sode: rezultatas nustebins

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų