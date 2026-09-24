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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Auksiniai medžių balinimo patarimai vienoje vietoje: gamta atsidėkos

2026-09-24 15:10 / šaltinis: Sodininko kalendorius
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2026-09-24 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ruduo – metas, kai vaismedžiai reikalauja rūpesčio, jeigu yra noras ateinančiais metais sulaukti gausesnio derliaus. Po rudeninio sanitarinio medžių genėjimo nereikia atidėti ir vaismedžių kamienų balinimo darbų.

Balinimas kalkėmis (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (14)

Ruduo – metas, kai vaismedžiai reikalauja rūpesčio, jeigu yra noras ateinančiais metais sulaukti gausesnio derliaus. Po rudeninio sanitarinio medžių genėjimo nereikia atidėti ir vaismedžių kamienų balinimo darbų.

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Patį darbą atlikti, kai lauke nelyja (nesninga) ir oro temperatūra didesnė nei +5 °C. Nespėjus atlikti šių darbų rudenį, galima balinti ir sausį, bet reikia sulaukti teigiamos temperatūros. Verta atminti, kad pavasarį, kovą ar net dar vėliau, balinimo darbai yra beprasmiai.

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Nors balinti medžių kamienai puošia sodybas pilkame rudenio ir žiemos fone, jie balinami anaiptol ne dėl grožio. Balinimo darbai reikalingi dėl kelių aspektų.

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Tinkamai ir laiku atlikus balinimą išsprendžiami bent 3 svarbūs medžių apsaugos darbai. Balinti patariama ne tik kamienus. Esant galimybėms, rekomenduojama nubalinti ir dalį skeletinių šakų. Kartais, jei krituliai nuplauna balintą plotą, gali tekti procesą pakartoti.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sodininkystė

Medžių balinimas

Medžių balinimas – tai apsauga nuo staigių temperatūros svyravimų. Balta spalva labiau atspindi saulę, sušvelnina šalčio poveikį, todėl medžiai gali ramiai sulaukti stabilių pavasario orų. Vasarį ir kovą, esant giedram orui, saulė įkaitina tamsius medžių kamienus, po žieve esantys audiniai atšyla, o naktį vėl užšąla, nuo šalčio besiplečiantys audiniai suplėšo žievę.

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Kamiene atsiveria žaizdos, o kartais sprogsta žievė ir atsiranda ilgų vagų išilgai jo. Taip atveriamas kelias ligoms, džiūsta aplinkiniai audiniai. Negydomi medžiai gali žūti.

Prieš balinimą būtina metaliniu šepečiu nuo kamienų nuvalyti samanas ir senas atpleišėjusias žieves. Sena žievė ir samanos pačios savaime nedaro neigiamos įtakos, tačiau žiemą jos gali tapti viešbučiu žiemojantiems kenkėjams ir ligų pradams.

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Nereikia persistengti – metaliniu šepečiu nederėtų pažeisti gyvos žievės. Prieš pradedant valyti kamienus, būtina pasitiesti audeklą (plėvelę), kad vėliau sąšlavas būtų galima utilizuoti.

Valant kamienus ir iš dalies skeletines šakas, pastebimos atsiradusios žaizdos. Jas reikia atidžiai išvalyti, kraštus apipjauti iki gyvos medienos, dezinfekuoti vario preparatais, užtepti sodo tepalu.

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Balinama paruoštais mišiniais: mineralinių medžiagų medelių baltalas arba negesintų kalkių ir vario trąšų mišiniu. Labai seniems medžiams balinti į mišinį galima pridėti ir geležies sulfato.

Baltalą galima skiesti vandeniu iki 20 %. Jo išeiga – 1–3 seni vaismedžiai, 3–5 vaiskrūmiai ar jauni vaismedžiai. Repelentiniam efektui sustiprinti baltalą galima naudoti kartu su kvarciniu smėliu. Jo ekspozicija, atsižvelgiant į naudojimo laiką ir klimato sąlygas, gali trukti iki 1,5 metų. 

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