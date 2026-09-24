Pasakė, kaip laikyti nuskintus obuolius: išliks skanūs kur kas ilgiau

Pateikiame svarbiausias taisykles, kurių laikydamiesi galėsite džiaugtis savo obuoliais iki pat balandžio mėnesio.
Kada nuimamas derlius
Rudeniniai obuoliai nuskinami, kai obuolio žievė įgyja tai veislei būdingą spalvą, o sėklos paruduoja. Kitas požymis – obuolys lengvai atsiskiria nuo kotelio, nereikia jo plėšti. Palankiausia skinti prieš šalnas, nors iki 5 laipsnių šalnos obuoliams nepakenkia.
Žieminiai obuoliai skinami rugsėjo pabaigoje ar spalio pradžioje, kai būna kieti ir nevalgomi. Žinoma, tai priklauso nuo obuolių veislės ir metų laiko.
Kai kurių veislių, pavyzdžiui, „Auksis“, obuolius nuskinti reikėjo jau rugpjūčio pabaigoje. Jeigu nuskinsite per anksti ar per vėlai, obuoliai blogai laikysis, išpurs, nuvys, bus neskanūs. Po kurio laiko jau nuskinti obuoliai pamažu „subręsta“ – jie įgyja savo tikrąjį skonį.
Vienas iš požymių, leidžiančių suprasti, kad jau tinkamas laikas skinti žieminius obuolius – krituoliai. Ryte po ramios nakties ieškokite po medžiu 5–6 obuolių be jokių pastebimų pažeidimų ar ligos požymių.
Obuolių skynimo būdai
Obuolius žiemai būtina skinti kuo atsargiau, kad nepasižeistų jų odelė. Šį darbą geriausia atlikti po vėsios nakties, anksti ryte, kol saulė dar neįkaitino vaisių. Pirmiausia nuskinkite vaisius, esančius vainiko apatinėje dalyje.
Obuolius reikia tvirtai suimti visu delnu ir sukti aplink ašį. Saugojimui skirti obuoliai turi būti renkami su koteliu ir atsargiai dedami į krepšį ar kibirą. Dėliokite po vieną, nes krėsdami visus iš karto juos sumušite.
Nereikia pašalinti vaško plėvelės – ji saugo vaisių nuo puvimo ir pelėsio. Jei obuolys neturi vaškinio sluoksnio, verta jį patrinti šluoste, pamirkyta aliejuje ar glicerine.
Kai jau dėsite obuolius į nuolatinę saugojimo vietą, dar kartą juos atidžiai peržiūrėkite – palikite tik švarius, ligų ir kenkėjų nepažeistus vaisius. Jeigu nuimdami obuolių derlių naudojate įrankius, būkite dar atidesni, nes jie galėjo pažeisti odelę.
Dėžes su vaisiais laikykite medžių pavėsyje. Prieš nešant į saugyklą neprošal palaikyti šaltesniame rūsyje, nes tada obuoliai geriau laikosi žiemą. Saugykloje turi būti pastovi 2 laipsnių temperatūra, 85–90 proc. santykinė oro drėgmė.
Nuskinti vaisiai kvėpuoja, garina vandenį, todėl intensyviai kvėpuodami pernoksta, o netekę drėgmės – suvysta. Jei laikomi obuoliai apvysta ar susiraukšlėja, kelioms valandoms pamerkite juos į šaltą vandenį.
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