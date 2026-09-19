Įvardijo 1 gudrybę, kuri padės efektyviai atsikratyti šliužų: veikia 100 proc.

Šliužams itin patinka drėgna aplinka, todėl jie klesti tarp nukritusių lapų, pūvančių augalų liekanų ir kitų drėgnų vietų. Kadangi jų veisimosi sezonas neseniai baigėsi, tikėtina, kad daugybė šių kenkėjų šiuo metu slepiasi įvairiuose sodo kampeliuose, rašoma express.co.uk.
Šliužams gaudyti tinka paprastas apelsinas
Laimei, kovai su šliužais galima pasitelkti paprastą ir nebrangią priemonę. Karališkoji sodininkystės draugija (RHS) rekomenduoja panaudoti apelsiną, kurio kaina prekybos centruose siekia maždaug 35 euro centus.
Specialistai pataria perpjauti vaisių pusiau, išskobti dalį minkštimo, o tuomet vieną pusę paguldyti ant žemės.
Tokia gaudyklė pritraukia šliužus, kurie susirenka po vaisiaus žieve. Vėliau juos galima surinkti ir perkelti toliau nuo sodo. Tam tinka ne tik apelsinai, bet ir greipfrutai ar net melionų žievės.
RHS rekomendacijose teigiama: „Gaudykles, pavyzdžiui, išskobtą apelsino, greipfruto ar meliono žievę, galima padėti ant žemės perpjauta puse žemyn.
Taip pat galima naudoti iki pusės alumi pripildytus indelius, įkastus į dirvą šalia pažeidžiamų augalų. Gaudykles reikėtų reguliariai tikrinti ir ištuštinti, geriausia kiekvieną rytą.“
Rinkitės šliužams mažiau patrauklius augalus
Ekspertų teigimu, vienas efektyviausių būdų sumažinti šliužų daromą žalą yra sodinti augalus, kurių jie nemėgsta. Dažniausiai tai augalai su storais, vašku padengtais lapais.
Tarp tokių augalų minimos gebenės, įvairūs sumedėję dekoratyviniai augalai, taip pat kai kurie daugiamečiai žoliniai augalai:
- rasakilos;
- levandos;
- rusmenės.
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