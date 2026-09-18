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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Šie būdai padės efektyviai atsikratyti šliužų: išmėginkite

2026-09-18 12:20 / šaltinis: Sodininko kalendorius
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2026-09-18 12:20
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Šliužai ir sraigės gali greitai tapti tikru galvos skausmu darže, naikindami jūsų kruopščiai auginamus augalus. Čia pateikiami keli efektyvūs metodai, kurie padės apsaugoti jūsų derlių:

Šliužai (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (14)

Šliužai ir sraigės gali greitai tapti tikru galvos skausmu darže, naikindami jūsų kruopščiai auginamus augalus. Čia pateikiami keli efektyvūs metodai, kurie padės apsaugoti jūsų derlių:

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6

Sukurkite fizines kliūtis iš medžiagų, kurios stabdo šliužus ir sraiges. Tokios medžiagos kaip smulkus mulčias (pavyzdžiui, grikių ar kanapių sėklų lukštų), susmulkinti kiaušinių lukštai, kavos tirščiai arba medžio pelenai gali sukurti nepatogią aplinką šiems kenkėjams, trukdydamos jiems judėti link augalų.

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(14 nuotr.)
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Vandens kontrolė

Laistykite augalus ankstyvą rytą, kad dirva galėtų išdžiūti iki vakaro. Sausesnė dirva mažiau pritraukia šliužus ir sraiges, nes jie labiau mėgsta drėgnas sąlygas. Taip pat galite apsvarstyti lašelinį laistymą, kuris sumažina dirvos paviršiaus drėgmę.

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Natūralūs plėšrūnai

Skatinkite natūralių šliužų ir sraigių priešų, tokių kaip paukščiai, ežiai ir varlės, buvimą savo darže. Įrengdami inkilus paukščiams arba sukurdami mažus vandens telkinius varlėms, galite padidinti šių natūralių plėšrūnų populiaciją savo sode.

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Rankinis surinkimas

Nors tai gali būti laiko ir darbo reikalaujantis metodas, rankinis šliužų ir sraigių rinkimas yra efektyvus būdas sumažinti jų skaičių. Geriausias laikas rinkti šiuos kenkėjus yra anksti ryte arba vakare, kai jie yra aktyviausi.

Biologinė kontrolė

Naudokite nematodus, kurie yra mikroskopinės kirmėlės, natūraliai naikinančios šliužus. Šie nematodai yra saugūs augalams, žmonėms ir kitiems gyvūnams, bet veiksmingai naikina šliužus ir sraiges.

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Augalų jaukai

Šliužai ir sraigės mėgsta tam tikrus augalus, pavyzdžiui, varnalėšų lapus ar arbūzo žieves. Naudokite juos kaip jaukus, padėdami juos daržo kampuose ir reguliariai tikrinkite bei surinkite susikaupusius kenkėjus.

Moliuskocidai

Kai naudojami moliuskocidai, šliužai po kelių valandų nustoja ėsti ir pasitraukia į savo slėptuves. Tai yra veiksmingas būdas kontroliuoti šiuos kenkėjus, nes moliuskocidų poveikis nesumažėja net esant lietui ar drėgnam orui, kai šliužai yra ypač aktyvūs.

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Moliuskocidai veikia kaip jaukas, kurį šliužai ir sraigės lengvai randa ir suėda. Šių priemonių sudėtyje esantys drėgni grūdeliai yra itin patrauklūs šliužams, todėl jie greitai pritraukiami ir paveikiami. Sausesnėse vietovėse, kur trūksta natūralios drėgmės, rekomenduojama periodiškai sudrėkinti grūdelius, kad jų efektyvumas išliktų aukštas.

Naudodami šiuos metodus, galite efektyviai apsaugoti savo daržą nuo šliužų ir sraigių, išlaikydami sveikus ir gausius augalus visą sezoną.  

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