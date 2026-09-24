Jau aišku, ar į Lietuvą ateis bobų vasara: sinoptikas siunčia gerą ir blogą žinias

Anot jo, orus Lietuvoje lems ciklonas, dėl to bus lietinga, vėjuota ir nelabai šilta. Žemiausia temperatūra naktį bus apie 9 – 11, prie pat jūros maždaug 13 laipsnių šilumos; rytoj oras neskubės šilti, temperatūra pakils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, ir rytoj bus nelabai šilta ir drėgna. Ir naktį, ir dieną vyraus debesuoti orai, pragiedrėjimų mažai, ir naktį, ir dieną kartosis neilgai trunkantis lietus“ , – sako sinoptikas.
O naktį kai kur rūkas. Oras naktį atvės iki gerai pažįstamų 9 – 11, prie jūros 13 laipsnių, dieną gerai pažįstami 14 – 16 šilumos.
Orai savaitgalį
Šeštadienis irgi bus apniukęs, ir naktį ir dieną kartosis neilgai trunkantis lietus. Naktį atvės iki vis tų pačių 9 – 11, prie jūros bus apie 13, dieną šils iki 14 – 16, prie pat jūros 17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį dar vietomis trumpai ir negausiai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį kai kur rūkas. Naktį vėl 9 – 11, prie jūros apie 13 laipsnių, dieną temperatūra kils iki jaukių ir smagių 17 – 19 laipsnių šilumos.
„Tie 17 – 19 reiškia, kad orai šils ir kitą savaitę jie bus sausi, dienomis dažnai saulėti ir šilti, temperatūra dienomis dažnai kils iki 19 – 20 laipsnių šilumos. Sinoptinė situacija klasikinės bobų vasaros neatitiks, tačiau išėjus į kiemą bus aišku, kad tai būtent ji“ , – nurodo sinoptikas.
VisąN. Šulijos orų prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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