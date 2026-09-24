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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Jau aišku, ar į Lietuvą ateis bobų vasara: sinoptikas siunčia gerą ir blogą žinias

2026-09-24 17:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-24 17:55
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Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti, beveik be pragiedrulių orai, daug kur palijo. Artimiausią naktį irgi bus debesuoti orai, pragiedrėjimų beveik nebus, daug kur trumpai palis, kai kur rūkas. Diena irgi debesuota, daug kur protarpiais lis lietus, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti, beveik be pragiedrulių orai, daug kur palijo. Artimiausią naktį irgi bus debesuoti orai, pragiedrėjimų beveik nebus, daug kur trumpai palis, kai kur rūkas. Diena irgi debesuota, daug kur protarpiais lis lietus, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

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Anot jo, orus Lietuvoje lems ciklonas, dėl to bus lietinga, vėjuota ir nelabai šilta. Žemiausia temperatūra naktį bus apie 9 – 11, prie pat jūros maždaug 13 laipsnių šilumos; rytoj oras neskubės šilti, temperatūra pakils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.

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„Kitaip tariant, ir rytoj bus nelabai šilta ir drėgna. Ir naktį, ir dieną vyraus debesuoti orai, pragiedrėjimų mažai, ir naktį, ir dieną kartosis neilgai trunkantis lietus“ , – sako sinoptikas.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

O naktį kai kur rūkas. Oras naktį atvės iki gerai pažįstamų 9 – 11, prie jūros 13 laipsnių, dieną gerai pažįstami 14 – 16 šilumos.

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Orai savaitgalį

Šeštadienis irgi bus apniukęs, ir naktį ir dieną kartosis neilgai trunkantis lietus. Naktį atvės iki vis tų pačių 9 – 11, prie jūros bus apie 13, dieną šils iki 14 – 16, prie pat jūros 17 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį dar vietomis trumpai ir negausiai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį kai kur rūkas. Naktį vėl 9 – 11, prie jūros apie 13 laipsnių, dieną temperatūra kils iki jaukių ir smagių 17 – 19 laipsnių šilumos.

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„Tie 17 – 19 reiškia, kad orai šils ir kitą savaitę jie bus sausi, dienomis dažnai saulėti ir šilti, temperatūra dienomis dažnai kils iki 19 – 20 laipsnių šilumos. Sinoptinė situacija klasikinės bobų vasaros neatitiks, tačiau išėjus į kiemą bus aišku, kad tai būtent ji“ , – nurodo sinoptikas.

VisąN. Šulijos orų prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

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