Meteorologai siunčia įspėjimą – štai kur vyraus pavojingi orų reiškiniai

Kaip skelbia meteorologai, šiandien Marijampolės ir Alytaus apskrityse nuo šiandienos 22 val. iki penktadienio 2 val. nakties vietomis vietomis vyraus rūkas. Todėl itin atidūs turėtų išlikti vairuotojai.
„Kelyje būkite atidūs, suprastėjęs matomumas gali apsunkinti vairavimo sąlygas. Pėstieji turėtų dėvėti atšvaitus gerai matomose vietose“, – įspėja meteorologai.
Tuo metu penktadienį Klaipėdos apskrityje prognozuojamas ir pavojingai stiprus šiaurės vakarų ir vakarų krypties vėjas, kurio greitis sieks 15 m/s. Numatoma, kad stiprus vėjas čia laikysis nuo penktadienio 2 valandos nakties iki pat 16 val.
„Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite. Jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite. Nestatykite automobilių prie medžių.
Be to, meteorologai priduria, kad iki penktadienio 13 val. šiaurės vakarų vėjo gūsiai numatomi ir Kuršių mariose. Todėl rekomenduojama uoste riboti laivų krovą.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugsėjo 24-osios naktį tik kai kur protarpiais palis, rūkai nusidrieks, daugiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, rytą ir dieną lis jau daug kur, kai kur daugokai. Vėjas naktį šiaurės vakarų 5–10 m/s, dieną vakarinių krypčių 7–12 m/s, pajūryje šiaurės vakarų gūsiai 15 m/s. Naktį 7–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną tik 12–16°C.
Penktadienį, rugsėjo 25-osios nakties pradžioje tik kai kur protarpiais palis, vėliau lis beveik visur, kai kur ir gausokai. Vėjas rytiniuose rajonuose pietvakarių, vakarinėje pusėje vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 7–10°C, vakariniam pakraštuke apie 12°C, pajūryje apie 14°C, dieną vis dar tik 11–15°C.
Šeštadienį, rugsėjo 26 d. daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį ir dienos pradžioje pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 8–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 14–16°C.
Sekmadienį, rugsėjo 27-osios naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje apie 14°C, dieną 17–19°C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, rugsėjo 28 d. be lietaus, naktį ir rytą rūkai drieksis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 10–12°C, dieną 17–21°C.
Antradienį, rugsėjo 29-osios naktį be lietaus, vėl rūkai nusidrieks, dieną kai kur gali trumpai palyti. Vėjas pietryčių 3–7 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 17–21°C.
Trečiadienį, rugsėjo 30 d. be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 17–21°C.
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