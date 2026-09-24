Naujausia orų prognozė: skėčių dar nepamirškite

Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
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