Bobų vasara atkeliaus su trenksmu – štai kur pasijus labiausiai

E. Latvėnaitė skelbia, kad ketvirtadienio dieną Lietuvą pasieks dar vienas pietinis ciklonas. Tuo metu penktadienį Lietuva atsidurs gana neramioje, darganotoje, pietinėje ir pietvakarinėje ciklono dalyje.
„Rytą ir dieną jau daugokai palaistys, pūs kiek stipresnis vakarinių krypčių vėjas. Gana lietingas, naktį dar su kiek stipresniu vėju bus ir šeštadienis, Vis dar bus rudeniškai vėsoka.
Deja, ir sekmadienį ciklonas labai lėtai ir nenoriai trauksis tolyn nuo mūsų, tad šiek tiek palis sekmadienio naktį ir dienos pradžioje, vėjas visai nurims, bus jau kiek šilčiau“, – rašo sinoptikė.
Nuo sekmadienio dienos su sausesniais ir ramesniais orais iš pietų ir pietvakarių plėsis nedidelis anticiklonas, o vėliau jis prisijungs prie rytuose esančio sauso, tačiau vėsaus anticiklono.
Pasak sinoptikės, su pietiniais oro srautais pradės plūsti šiltesnis oras, tačiau rytuose esanti vėsesnio oro masė trukdys orui daugiau įšilti.
„Tad naktys bus vėsokos, savaitės pradžioje daug kur su rūkais, dienomis tik kai kur oro temperatūra kiek daugiau 20 laipsnių pakils, nes saulei dažnai teks tik pro debesėlius skverbtis.
Paguoda tik ta, kad beveik visą savaitę bus be lietaus ( tik antradienio dieną gali per Lietuvą skystoko atmosferos fronto debesys su nedideliu lietučiu prašokti). Pramogoms gal bus ir vėsoka, bet darbuotis lauke bus pats tas“, – nurodo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugsėjo 24-osios naktį tik kai kur protarpiais palis, rūkai nusidrieks, daugiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, rytą ir dieną lis jau daug kur, kai kur daugokai. Vėjas naktį šiaurės vakarų 5–10 m/s, dieną vakarinių krypčių 7–12 m/s, pajūryje šiaurės vakarų gūsiai 15 m/s. Naktį 7–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną tik 12–16°C.
Penktadienį, rugsėjo 25-osios nakties pradžioje tik kai kur protarpiais palis, vėliau lis beveik visur, kai kur ir gausokai. Vėjas rytiniuose rajonuose pietvakarių, vakarinėje pusėje vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 7–10°C, vakariniam pakraštuke apie 12°C, pajūryje apie 14°C, dieną vis dar tik 11–15°C.
Šeštadienį, rugsėjo 26 d. daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį ir dienos pradžioje pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 8–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 14–16°C.
Sekmadienį, rugsėjo 27-osios naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje apie 14°C, dieną 17–19°C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, rugsėjo 28 d. be lietaus, naktį ir rytą rūkai drieksis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 10–12°C, dieną 17–21°C.
Antradienį, rugsėjo 29-osios naktį be lietaus, vėl rūkai nusidrieks, dieną kai kur gali trumpai palyti. Vėjas pietryčių 3–7 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 17–21°C.
Trečiadienį, rugsėjo 30 d. be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 17–21°C.
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