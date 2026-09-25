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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija pasakė, kokie orai užklups netrukus: „Tai išties puiki žinia“

2026-09-25 17:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 17:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Orus didžiojoje Europos dalyje šeštadienį lems aukšto slėgio sritys, žemas slėgis bus tik ties Skandinavija, sako sinoptikai.

Orus didžiojoje Europos dalyje šeštadienį lems aukšto slėgio sritys, žemas slėgis bus tik ties Skandinavija, sako sinoptikai.

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Saulėta rytoj bus centrinėje ir vakarinėje žemyno dalyje, kitur dangų dengs debesys, daugiausia nelabai stori.

Kaitra žemyno vakaruose silpsta, tačiau bendrai paėmus orai Europoje šyla. Netrukus ims šilti ir Lietuvoje.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

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Romoje rytoj saulėta ir 27 laipsniai šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir 25 laipsniai, Paryžiuje panašūs orai ir šils iki 24, Londone daug saulės ir 21 laipsnis; Berlyne saulė pro debesis ir šils iki 20, Varšuvoje debesuota, nelis ir šils iki 17.

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Kokia orai laukia Lietuvoje?

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti, beveik be pragiedrėjimų orai, daug kur palijo. Artimiausia naktis irgi bus debesuota, protarpiais vis palis, kai kur gana smagiai, suboluos ir rūkas. Diena irgi debesuota, kartkartėm vis palis, bet ir trumpai, ir mažai.

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Šią savaitę Lietuvos link keliavo oras iš šiaurės, jis nebuvo labai vėsus, bet nebuvo ir šiltas. Žemiausia temperatūra naktį bus apie 10–12 laipsnių, prie pat jūros apie 15. Rytoj dieną oras sušils iki 14–16 laipsnių, vakarinėje šalies pusėje kai kur iki 17.

„Kitaip tariant, šeštadienis niekuo nenustebins. Vyraus debesuoti orai, protarpiais palis, naktį dažniau ir gausiau, dieną rečiau ir mažiau, bet – vis palis. Naktį kai kur suboluos rūkas. Naktį atvės iki 10–12, prie jūros 15, dieną sušils iki 14–16, kai kur 17 laipsnių šilumos“, – kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija.

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Sekmadienio naktį dar kai kur palis, bet dieną lietaus tikimybė bus jau menka. Naktį atvės iki 9–11, prie jūros bus apie 13, įdienojus bus apie 16–18, kur nors gali būti ir visi 20 laipsnių šilumos.

Pirmadienis bus jau menkai debesuotas, naktis žvaigždėta, o diena – saulėta. Lietaus, žinoma, nebus, naktį atvės iki 7–9, prie pat jūros bus apie 11, dieną šils iki 17–19, kur nors net 21 laipsnio šilumos.

Vėliau kitą savaitę orai irgi bus menkai debesuoti, sausi ir šilti.

„Ką gi, mūsų laukia šviesi ir šilta ateitis – tai išties puiki žinia. Tiek šį kartą apie orus“, – sakė sinoptikas.

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