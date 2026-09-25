Jau žino, kada ateis ir kiek truks bobų vasara: viena žinia yra bloga, kita – gera

Pasak sinoptikės, šiuo metu link Lietuvos atkeliavo dar vienas pietinis ciklonas, atnešęs lietų. Penktadienį ciklonas užguls ir Latviją su Estiją, o Lietuva liks jo neramioje, darganotoje pietinėje dalyje. Kai kur pūs kiek stipresnis vakarinių krypčių vėjas, atmosferos frontai atneš lietų.
„Šeštadienį „nedraugiškas“ pietietis pasitrauks kiek toliau į šiaurės vakarus, bet lietaus vis dar gausime. Vėjas pasisuks į pietus pietvakarius, naktį dar kiek stipresnis bus, dieną jau aprims.
Kol kas, iki sekmadienio, bus vėsoka, ne tik naktimis, bet ir dienomis oras menkai teįšils, dažnai lietus dalį šilumos „pavogs“, – nurodo E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, nuo sekmadienio į šalį ateis labiau juntami pokyčiai – artės anticiklonas, atnešantis sausesnius ir ramesnius orus.
„Nuo pirmadienio susijungs su ryčiau esančiu anticiklonu, stiprės ir visai savaitei įsitvirtins virš Skandinavijos, Baltijos ir Rytų Europos. Nors sekmadienio naktį dar šiek tiek palis, vėliau, iki kitos savaitės pabaigos jau bus be lietaus.
Tik, va, su šiltesniais orais bus sudėtingiau. Plėstis didesnei šilumai iš pietvakarių vis dar trukdys iš šiaurės rytų, rytų, prasibrovusi vėsesnė orų masė. Naktys bus vėsokos, kartais miglotos, dienomis tik kartais, saulutei ilgiau nušvitus, oro temperatūra 20 laipsnių ar kiek daugiau pasieks.
Bet bus puikus laikas darbuotis daržuose, pasivaikščioti ar dar ir pagrybauti“, – aiškina ji.
Orų prognozė savaitei
Penktadienį, rugsėjo 25-osios nakties pradžioje tik kai kur protarpiais palis, vėliau daug kur, kai kur ir gausiau. Vėjas rytiniuose rajonuose pietvakarių, vakarinėje pusėje vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 7–10 °C, vakariniam pakraštuke apie 12 °C, pajūryje apie 14 °C, dieną vis dar tik 11–15 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 26 d., protarpiais daug kur palis, naktį ir dienos pradžioje kai kur gausiau. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s. Naktį 8–11 °C, pajūryje 12–14 °C, dieną 13–16 °C.
Sekmadienį, rugsėjo 27-osios naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 8–11 °C, pajūryje 12–14 °C, dieną 17–19 °C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, rugsėjo 28 d., be lietaus, naktį ir rytą rūkai drieksis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 6–9 °C, pajūryje 10–12 °C, dieną 17–19 °C.
Antradienį, rugsėjo 29 d., be lietaus. Vėjas pietryčių 3–7 m/s. Naktį 5–8 °C, dieną 18–20 °C.
Trečiadienį, rugsėjo 30 d., be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 7–10 °C, dieną 18–20 °C.
Ketvirtadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 7–10 °C, dieną 18–20 °C.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.