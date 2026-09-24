Ruduo įjungė „kitą pavarą“: sinoptikas pasakė, kas nutiks per artimiausias 4–5 savaites

Nors pirmieji medžių lapų pokyčiai šalyje pastebimi dar rugpjūčio antroje pusėje, sinoptikas Gytis Valaika atkreipia dėmesį, kad prasidėjus rudens lygiadieniui šis virsmas persijungia į visiškai naują pavarą.
Pasak specialisto, augalai itin jautriai reaguoja į trumpėjančią dieną bei mažėjantį Saulės gaunamos energijos kiekį.
„Kai Saulė įdienojus pakyla vos iki 30–35 laipsnių virš horizonto, jie, tuo pačiu veikiami ir žemesnės temperatūros, persijungia į savotišką energijos taupymo režimą“, – teigia G. Valaika.
Vykstant šiems procesams, suyra žalias augalų pigmentas chlorofilas, todėl visu grožiu pasirodo tikrosios, iki tol žalios spalvos užgožtos lapų spalvos. Galiausiai visiškai nutrūkus vandens bei maistinių medžiagų tiekimui į lapus, šie atitrūksta ir nukrenta ant žemės. Prognozuojama, kad po keturių ar penkių savaičių didžioji dalis medžių lapų jau bus nukritę.
Orų prognozė
Penktadienio naktį daug kur trumpai palis. Kai kur rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Žemiausia temperatūra 6–11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis, lietus, dieną be žymesnio lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
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