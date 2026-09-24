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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Ruduo įjungė „kitą pavarą“: sinoptikas pasakė, kas nutiks per artimiausias 4–5 savaites

2026-09-24 22:30 / šaltinis: Made In Vilnius
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2026-09-24 22:30
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Nors pirmieji medžių lapų pokyčiai šalyje pastebimi dar rugpjūčio antroje pusėje, sinoptikas Gytis Valaika atkreipia dėmesį, kad prasidėjus rudens lygiadieniui šis virsmas persijungia į visiškai naują pavarą.

Nors pirmieji medžių lapų pokyčiai šalyje pastebimi dar rugpjūčio antroje pusėje, sinoptikas Gytis Valaika atkreipia dėmesį, kad prasidėjus rudens lygiadieniui šis virsmas persijungia į visiškai naują pavarą.

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0

Nors pirmieji medžių lapų pokyčiai šalyje pastebimi dar rugpjūčio antroje pusėje, sinoptikas Gytis Valaika atkreipia dėmesį, kad prasidėjus rudens lygiadieniui šis virsmas persijungia į visiškai naują pavarą.

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Pasak specialisto, augalai itin jautriai reaguoja į trumpėjančią dieną bei mažėjantį Saulės gaunamos energijos kiekį.

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FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

„Kai Saulė įdienojus pakyla vos iki 30–35 laipsnių virš horizonto, jie, tuo pačiu veikiami ir žemesnės temperatūros, persijungia į savotišką energijos taupymo režimą“, – teigia G. Valaika.

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Vykstant šiems procesams, suyra žalias augalų pigmentas chlorofilas, todėl visu grožiu pasirodo tikrosios, iki tol žalios spalvos užgožtos lapų spalvos. Galiausiai visiškai nutrūkus vandens bei maistinių medžiagų tiekimui į lapus, šie atitrūksta ir nukrenta ant žemės. Prognozuojama, kad po keturių ar penkių savaičių didžioji dalis medžių lapų jau bus nukritę.

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Orų prognozė

Penktadienio naktį daug kur trumpai palis. Kai kur rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Žemiausia temperatūra 6–11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.

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Šeštadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 13–17 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis, lietus, dieną be žymesnio lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

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