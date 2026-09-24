Lenkų orų modeliai parodė, kokių orų sulauksime savaitgalį – malonu tikrai nebus

Remiantis lenkų orų modeliais, ketvirtadienio vakarą didžiojoje Lietuvos dalyje laikysis 10–11 laipsnių šiluma. Be to, vietomis sulauksime ir nestiprių kritulių.
Prognozuojama, kad lyti turėtų tiek vakariniuose, tiek šiauriniuose, tiek pietiniuose bei rytiniuose šalies rajonuose. O artėjant vidurnakčiui lyti turėtų tik dalyje pietinių ir rytinių šalies rajonų.
Penktadienio diena laukia itin rudeniška
Penktadienio rytą lietaus sulauksime didžiojoje Lietuvos dalyje. Stipriausiai lyti turėtų viduriniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose, o lietaus sulauksime ir šalies rytuose bei pietuose. Tuo metu vakariniai šalies rajonai kritulių išvengs.
Penktadienio rytą šalies rytiniuose rajonuose laikysis apie 9–10 laipsnių šiluma. Panašūs orai bus ir šalies pietuose bei viduryje, o šiauriniuose rajonuose sušils ir iki 11 laipsnių šilumos. Tuo metu šilčiausia turėtų būti šalies vakaruose, kur oro temperatūra nusistovės ties 12–13 laipsnių šiluma.
Dienos metu šilčiausia bus Lietuvos vakaruose, viduryje bei šiaurėje, kur oro temperatūra sieks 14–15 laipsnių šilumos. Pietinėje šalies dalyje sušils iki 13–14 laipsnių, o vėsiausia bus rytinėje pusėje, kur oro temperatūra pasieks apie 12–13 laipsnių.
Įdienojus kritulių debesys trauksis rytine ir šiaurės rytine šalies dalimi, tad lyti dar turėtų šalies rytuose bei šiaurės rytuose, o intensyviausi krituliai laikysis pietinėje Lietuvos dalyje.
Vėsiausia vakare išliks šalies rytuose, kur termometrų stulpeliai laikysis ties 11 laipsnių riba. Pietinėje ir šiaurinėje šalies dalyse bus apie 11–12 laipsnių, o šalies viduryje bus apie 12 laipsnių šilumos. Tuo metu vakarinėje Lietuvos pusėje laikysis apie 13–14 laipsnių šilumos.
Penktadienio vakarą nauji kritulių debesys pasieks vakarinę Lietuvos dalį, o vakaro eigoje kritulių sulauksime ir likusioje Lietuvos dalyje.
Šeštadienį taip pat sulauksime kritulių
Šeštadienį ryte Lietuvos rytiniuose rajonuose bus apie 10 laipsnių šilumos. Tuo metu šalies pietuose bei viduryje laikysis apie 12 laipsnių. Šiaurės Lietuvoje bus apie 11 laipsnių, o Vakarų Lietuvoje oro temperatūra sieks apie 12–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienio rytą taip pat sulauksime lietaus vakarinėje Lietuvos dalyje. Taip pat lis ir šalies pietuose bei dalyje rytinių bei šiaurės rytinių šalies rajonų.
Šeštadienio dieną Lietuvos rytuose bei pietuose bus apie 13–14 laipsnių, centrinėje, šiaurinėje šalies dalyse laikysis apie 13–14, o vakaruose apie 14–15 laipsnių šilumos.
Dienos metu kritulių debesys po truputį slinksis link rytinės šalies dalies, tad lietaus sulauksime jau ir šiaurinėje šalies pusėje, bei šalies centre bei dalyje rytinių rajonų.
Vakarop vėsiausia išliks šalies rytuose bei pietuose, kur bus apie 10–11 laipsnių šilumos. Kiek šilčiau bus šalies viduryje bei šiaurėje – 11–12 laipsnių šilumos, o vakaruose laikysis apie 13–14 laipsnių.
Šeštadienio vakarą nauji kritulių debesys iš vakarų vėl užgrius vakarinę šalies dalį, kur sulauksime intensyvaus lietaus. Vietomis lyti gali ir šalies rytuose bei šiaurėje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.