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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Serbų pragaras neišgąsdino: žvėriško JV vedamas „Žalgiris“ Eurolygą pradėjo pergale

2026-09-24 23:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-24 23:00
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Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pergalingai startavo Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai pirmosiose sezono rungtynėse išvykoje 83:77 (28:21, 15:24, 16:12, 24:20) susitvarkė su Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pergalingai startavo Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai pirmosiose sezono rungtynėse išvykoje 83:77 (28:21, 15:24, 16:12, 24:20) susitvarkė su Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa.

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51

Rungtynes arenoje stebėjo ir gyva teniso legenda Novakas Džokovičius.

Pirmą kartą nuo 2011-ųjų ant Eurolygos parketo pasirodė Jonas Valančiūnas, pastarąjį kartą šiame lygyje varžęsis dar prieš 19-ąjį gimtadienį.

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JV pelnė 13 taškų, atkovojo 8 kamuolius, blokavo 3 metimus, išprovokavo 3 pražangas ir surinko 24 naudingumo balus.

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Kauno klubas šioms rungtynėms rungtynėms neregistravo Deivido Sirvydžio, Sabeno Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

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„Žalgiris“ tvirtai laimėjo kovą dėl kamuolių (46:39), o tritaškius metė 40 procentų taiklumu (8/20), nors ir suklydo 16 kartų.

„Žalgiris“: Nigelas Williamsas-Gossas 14 (6 rez. perd.), Jonas Valančiūnas (8 atk. kam.) ir Carsenas Edwardsas (2/6 tritaškių) po 13, Ąžuolas Tubelis (12 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Sterlingas Brownas po 10, Dustinas Sleva 7, Edgaras Ulanovas 6 (6/8 baud. met.), Marekas Blaževičius 5, Maodo Lo 3 (4 atk. kam., 3 rez. perd., 3 klaidos), Marius Grigonis 2, Arnas Butkevičius (6 atk. kam.) ir Dovydas Giedraitis nepasižymėjo.

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„Crvena Zvezda“: Chrisas Jonesas 15 (5/6 dvitaškių, 8 rez. perd.), Jaredas Butleris (4 rez. perd., 3/7 tritaškių) ir Davidas Krameris (4 atk. kam., 3/5 tritaškių) po 11, Jordanas Nwora 10 (5 atk. kam.), Semi Ojeleye (7 atk. kam.) ir Chima Moneke (0/4 tritaškių) po 9.

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Crvena Zvezda“ – „Žalgiris“

Rungtynės prasidėjo pirmaujančiai komandai besikeičiant po kiekvienos atakos, solidžiai prisistatęs Jonas Valančiūnas dėjimu sutvirtino žalgiriečių pranašumą – 14:11. Spurtas čia nesibaigė – Sterlingo Browno tritaškis atnešė dviženklę persvarą (21:11). Komandos apsikeitė pražangomis puolime, o firminį savo judesį priminęs J.Valančiūnas pasižymėjo dvitaškiu su pražanga, kitoje atakoje driokstelėjo ir dėjimu – 28:21.

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Antrame kėlinyje „Crvena Zvezda“ netruko atsitiesti (29:31), nors Jordano Nworos ataką sustabdė J.Valančiūnas – šiame epizode alkūne į veidą praleidusiam lietuviui dar ir pasirodė kraujas. Varžovams perimant iniciatyvą žalgiriečiai provokavo pražangas, bet nesumetė baudų metimų. Į priekį grąžino Mariaus Grigonio taškai greitoje atakoje – 35:34. Varžovai į tai atsakė trimis tritaškiais paeiliui, ilgoji pertrauka sutikta atsiliekant – 43:45.

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Trečiasis kėlinys startavo „Žalgirio“ naudai – į septynis taškus paeiliui varžovai atsakė tik pražanga už vaidybą (50:45). Vėliau rungtynės klostėsi itin nerezultatyviai, Marius Grigonis pasižymėjo bloku Semi Ojeleye, o Johnathanas Motley trečią kartą prasižengė puolime. M.Grigonio metimas su kėlinio sirena išsisuko iš lanko – 59:57.

Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs.

Kitą savaitę kauniečiai sužais dvejas rungtynes: namuose antradienį priims Pirėjo „Olympiacos“, o po dviejų dienų svečiuose susitiks su „Paris Basketball“.

 

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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Gal as labai
Gal as labai
2026-09-24 23:22
nepastabus, bet kiek serbu siandien zaidė? Kruvinoji žvaigždė visai nusmuko, kad vien legionieriai zaidzia.
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2026-09-24 21:03
Krasna Kurva putin *uilo.
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Klausimuks
Klausimuks
2026-09-24 11:54
Ar bent ismoko pataikyti i krepsi, baudas sumesti? Manau viska pamatysime vakare.
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