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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Gamta parodė, kokia žiema šiemet lauks mūsų: štai ką ženklai išdavė apie orus

2026-09-27 15:30 / šaltinis: Made In Vilnius / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Made In Vilnius / aut.
2026-09-27 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors ruduo dar tik neseniai prasidėjo, vis tik daugeliui jau įdomu, kokia artėjanti žiema laukia. Apie tai galima daugiau sužinoti stebint gamtos ženklus.

Nors ruduo dar tik neseniai prasidėjo, vis tik daugeliui jau įdomu, kokia artėjanti žiema laukia. Apie tai galima daugiau sužinoti stebint gamtos ženklus.

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Lietuvių liaudies išmintis ir ilgametis gamtos stebėjimas nuo seno padėdavo mūsų protėviams tiksliai nuspėti, kokia bus ateinanti žiema.

Šiandien, kai sinoptikai ilgalaikes prognozes grindžia sudėtingais kompiuteriniais modeliais, senolių patarimai ir gamtos ženklai tebėra intriguojanti alternatyva, dažnai pasižyminti stebėtinu taiklumu.

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FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

Rudens pranašai ir ateinančio sezono ženklai

Liaudies meteorologija remiasi nuosekliu rudens mėnesių stebėjimu. Rugsėjis ir spalis laikomi pagrindiniais mėnesiais, kuomet gamta pateikia pirmuosius signalus apie būsimus šalčius.

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Medžių lapų kritimas: Jei medžiai rudenį lapus meta greitai ir jie greitai nukrinta, žiema ateis anksti, tačiau bus trumpesnė. Jei lapai laikosi ilgai ir nenori nubyrėti, laukia vėlyva, bet ilga ir šalta žiema.

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Paukščių elgsena: Paukščių išskridimas taip pat turi aiškią reikšmę. Jei gervės ar žąsys į šiltuosius kraštus išskrenda anksti, rudenį galima tikėtis greitų atšalimų, o pati žiema prasidės anksčiau laiko.

Miško gėrybių gausa: Gausus šermukšnių uogų derlius senolių interpretacijoje reiškia, kad žiema bus snieginga ir kandanti iš pirštinių.

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Gyvūnų elgesys ir žiemos orų prognozės

Senoliai didelį dėmesį skirdavo miško gyvūnų ir naminių pagyvenimui bei pasiruošimui šaltajam sezonui. Jų instinktai neturi klaidu, kai kalbama apie išgyvenimą žiemą.

Graužikai ir voverės: Jei voverės aktyviai kaupia dideles atsargas, o lauko pelės rudenį traukiasi arčiau žmogaus sodybų ir lenda į šilumą, tai aiškus ženklas, kad ateinantis sezonas pasižymės dideliais šalčiais.

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Kailio tankumas: Laukiniai gyvūnai, tokie kaip lapės ar kiškiai, rudenį užsiaugina pastebimai tankesnį ir storesnį kailį, kas pagal liaudies išmintį pranašauja gilias pusnis ir žemą temperatūrą.

Kaip interpretuoti dabartinius orus

Šiuolaikiniai stebėtojai pastebi, kad rudens pradžios permainos rodo pusiausvyrą tarp drėgmės ir artėjančių temperatūros pokyčių. Remiantis tradicinėmis taisyklėmis, jei rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje vyrauja sausi bei ramūs orai, žiema bus ramesnė, o drėgni ir vėjuoti orai žada gausius kritulius.

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