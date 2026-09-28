Federacijos narys jaunimo rungtynėse „Toplygos“ teisėją vadino ir „p**“, ir „g**“

Rungtynių metu „Be1“ vadovas, kuris, tuo pačiu, yra ir LFF Vykdomojo komiteto narys Andrius Markevičius leido sau mėtyti replikas tiek varžovams, tiek teisėjams, tiek Lietuvos vaikų ir jaunimo ugdymo futbolo asociacijos direktoriui Algirdui Kvalkauskui.
Sportas.lt šaltinių duomenimis, ribos buvo peržengtos dar iki pertraukos, o vėliau situacija tik aštrėjo. Galiausiai, A. Markevičius rungtynėms vadovavusį vieną geriausių šalies teisėjų Dovydą Švėgždą išvadino pideru ir gandonu, o prie teisėjų persirengimo kambario durų, jau pasibaigus dvikovai, pastatė jam skirtą šiukšlių dėžę.
Kadangi tai toli gražu ne pirmas „Be1“ (vadovų, trenerių, tėvų) išsišokimas, pirmadienio ryte Lietuvos futbolo teisėjų asociacija išsiuntė pranešimą Lietuvos futbolo federacijai, kuriame nurodo, kad nuo šiol asociacijos teisėjai „Be1“ rungtynėms nebeteisėjaus.
Finalą rezultatu 2:0 laimėjo VFA, kuri ir tapo Baltijos U-16 lygos nugalėtoja. Sveikinimai čempionams.
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