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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Motiejus Šapola šventė pergalę Italijoje, Kosove ir Ispanijoje – sausi Lietuvos vartininkų vartai

2026-09-27 23:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 23:10
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Italijos „Serie C“ lygoje sekmadienį gynėjas Motiejus Šapola žaidė visas rungtynes bei padėjo „Spezia“ klubui išvykoje 2:1 įveikti „Pescara“ klubo futbolininkus.

Motiejus Šapola | Klubo nuotr.

Italijos „Serie C“ lygoje sekmadienį gynėjas Motiejus Šapola žaidė visas rungtynes bei padėjo „Spezia“ klubui išvykoje 2:1 įveikti „Pescara“ klubo futbolininkus.

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Po šios svarbios pergalės „Spezia“ klubas su 19 taškų toliau rikiuojasi pirmoje lygos vietoje.

Italijos „Serie D“ lygoje puolėjas Augustinas Klimavičius žaidė po keitimo, bet pasižymėti jam nepavyko, o jo ginamas „Sanremese“ klubas svečiuose 1:2 pralaimėjo „Gozzano“ klubui.

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Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius atrėmė visus varžovų smūgius bei padėjo „Lorca Deportiva“ klubui namuose 1:0 įveikti „Castellonense“ ekipą.

Kosovo pirmenybėse Ovidijus Šiaulys apgynė „Ferizaj“ klubo vartus ir juos išlaikė sausus, o vartininko ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „2 Korriku“ klubu.

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