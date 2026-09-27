Motiejus Šapola šventė pergalę Italijoje, Kosove ir Ispanijoje – sausi Lietuvos vartininkų vartai

Po šios svarbios pergalės „Spezia“ klubas su 19 taškų toliau rikiuojasi pirmoje lygos vietoje.
Italijos „Serie D“ lygoje puolėjas Augustinas Klimavičius žaidė po keitimo, bet pasižymėti jam nepavyko, o jo ginamas „Sanremese“ klubas svečiuose 1:2 pralaimėjo „Gozzano“ klubui.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius atrėmė visus varžovų smūgius bei padėjo „Lorca Deportiva“ klubui namuose 1:0 įveikti „Castellonense“ ekipą.
Kosovo pirmenybėse Ovidijus Šiaulys apgynė „Ferizaj“ klubo vartus ir juos išlaikė sausus, o vartininko ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „2 Korriku“ klubu.
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