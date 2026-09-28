Lietus bėgikų neišgąsdino: Liepkalnis virto vertikalaus bėgimo arena

Lietus, šlapias Liepkalnio šlaitas ir bėgikų pilni kalno takai. Šeštadienį Liepkalnio slidinėjimo centras vienai dienai virto vertikalaus ir bekelės bėgimo arena – čia vyko jau penktasis „Vertical Vilnius“.
Oro sąlygos dalyvių neišgąsdino. Priešingai – šlapias paviršius, status reljefas ir nuolat kylanti bei besileidžianti trasa dar labiau išryškino tai, kuo šios varžybos skiriasi nuo įprastų miesto bėgimų.
Dalyviai rinkosi tris distancijas: 2 km su 200 m vertikalaus pakilimo, 6 km su 600 m pakilimo ir pagrindinę 10 km distanciją su 1000 m vertikalaus pakilimo. Trasos driekėsi Liepkalnio šlaitais, o vieną ratą sudarė keturios skirtingos kilpos.
Šiemet „Vertical Vilnius“ turėjo ir oficialų tarptautinį sportinį statusą – varžybos buvo įtrauktos į ITRA National League ir ITRA Ranking Race sistemą. Tai suteikė renginiui ne tik bendruomeninį, bet ir aiškų sportinį svorį – dalyviai galėjo varžytis dėl oficialiai ITRA sistemoje vertinamų rezultatų.
Pagrindinėje 10 km distancijoje tarp vyrų greičiausias buvo Vitas Gapševičius, finišavęs per 1 val. 10 min., o tarp moterų nugalėjo Ieva Šalaševičienė, distanciją įveikusi per 1 val. 29 min. 8 sek.
Sportiniai rezultatai buvo tik viena renginio dalis. Liepkalnyje visą dieną buvo galima matyti šeimas, vaikus, palaikymo komandas ir žmones, kuriems „Vertical Vilnius“ tapo pirmuoju startu bekelės bėgimo varžybose.
„Nepaprastai džiaugiuosi matydamas tokį susidomėjimą bekelės bėgimu Lietuvoje. Ypač smagu matyti vaikus, jaunimą ir žmones, kuriems tai buvo apskritai pirmosios bėgimo varžybos. Norėjosi parodyti, kad norint patirti kalnų bėgimo emociją nebūtina važiuoti į Alpes – ją galime susikurti ir čia, Vilniuje. Liepkalnis leido sukurti renginį, kuriame svarbus ne tik rezultatas, bet ir pati patirtis, žmonės bei atmosfera“, – sako „Vertical Vilnius“ organizatorius ir vienas aktyviausių bekelės bėgimo bendruomenės kūrėjas Lietuvoje Vaidas Žlabys.
Prie renginio įgyvendinimo prisidėjo Vilniaus miesto savivaldybė, Liepkalnio slidinėjimo centras, renginio partneriai ir savanoriai.
Kai bėgimas tampa ne tik varžybomis
Vienu netikėčiausių dienos akcentų tapo pirmą kartą surengtos nuo Liepkalnio šlaito riedančio moliūgo gaudymo varžybos.
Dalyviams teko vytis nuo kalno riedantį moliūgą, o rungtis sulaukė didelio tiek bėgikų, tiek žiūrovų susidomėjimo.
Jos idėja buvo paprasta – priminti, kad bekelės bėgimas gali būti ne tik sekundės, rezultatai ir kova dėl vietos finišo protokole. Tai gali būti ir smagus būdas judėti, susitikti bei išbandyti kažką naujo.
Moliūgo gaudymo rungtis tapo ir Europos sporto savaitės #BeActive dalimi, kviečiančia žmones judėti savaip. Į renginį buvo siekiama įtraukti ne tik bėgikus – palaikymo komandos gamino plakatus, aktyviai palaikė dalyvius trasoje ir pačios varžėsi dėl prizų.
Taip Liepkalnis tą dieną tapo ne tik varžybų trasa, bet ir vieta, kurioje sportas susijungė su bendruomenišku laisvalaikiu.
Nemokamas startas tapo galimybe padėti Evai
„Vertical Vilnius“ dalyviams buvo nemokamas. Vietoje startinio mokesčio dalyviai ir renginio svečiai buvo kviečiami pagal savo galimybes prisidėti prie mažosios Evos reabilitacijos. Kartu su Rimanto Kaukėno paramos grupe buvo surinkta 1760 eurų lėšų mergaitės kineziterapijos užsiėmimams.
Eva gimė vos 24-ą nėštumo savaitę, sverdama 600 gramų. Mergaitei diagnozuotas spastinis cerebrinis paralyžius, o nuosekli reabilitacija padeda jai stiprėti, gerinti pusiausvyrą ir žengti vis savarankiškesnius žingsnius.
„Norėjosi, kad nemokamas renginys reikštų daugiau nei tik galimybę išbandyti bekelės bėgimą. Labai smagu, kad ši diena virto ir realia pagalba mažajai Evai. Man tai tik įrodo, kokia stipri ir vieninga yra bekelės bėgimo bendruomenė Lietuvoje“, – sako V. Žlabys.
Penktasis renginys, daugiau nei 300 dalyvių, gausus jaunimo įsitraukimas, aktyvios palaikymo komandos ir oficialus ITRA statusas parodė, kad bekelės bėgimas Lietuvoje vis labiau populiarėja ir pritraukia vis platesnę auditoriją.
„Vertical Vilnius“ istorija bus tęsiama ir kitąmet, todėl tiems, kurie šiemet bėgimo šventę Liepkalnyje stebėjo tik iš šalies, bus proga ją išbandyti patiems.
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