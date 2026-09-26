Nidos pusmaratonyje triumfavo Justinas Čekanauskas ir Viktorija Varnagirytė

Vyrų pusės maratono distancijoje J. Čekanauskas iš Jonavos finišavo per 1 val. 11 min. 36 sek. Antrąją vietą užėmė vilnietis Marius Ignotas, nuo nugalėtojo atsilikęs daugiau nei dviem minutėmis – 1:13:52.
Trečias finišavo Marijampolės atstovas Airidas Gražinskis, distanciją įveikęs per 1:14:27 val.
Moterų varžybose triumfavo V. Varnagirytė iš Vilkaviškio. Jos rezultatas – 1:23:58 val. Antrąją vietą užėmė vilnietė Rūta Juškevičiūtė, o trečia liko Gintarė Apčelauskaitė iš Klaipėdos.
5 km bėgime greičiausi buvo Japonijos atstovas Ryuku Ushizaki, distanciją įveikęs per 16 min. 47 sek., ir kaunietė Gitana Akmanavičiūtė, užfiksavusi 19 min. 25 sek. rezultatą.
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