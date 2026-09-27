Sinnerio situacija tampa vis rimtesnė: neatmetama net operacijos galimybė

Italas po apginto Vimbldono čempiono titulo liepą dėl kelio skausmų buvo priverstas praleisti visus tris Šiaurės Amerikos turnyrus ant kietos dangos, tarp jų ir „US Open“. Praėjusią savaitę J. Sinneris taip pat atšaukė savo dalyvavimą Pekino turnyre.
Dėl praleistų turnyrų tenisininkas jau prarado 1950 ATP reitingo taškų, o artimiausiu metu iš jo sąskaitos dar bus nubraukta 500 taškų – tiek jis pernai iškovojo triumfuodamas Pekine.
Nors J. Sinneris yra atskleidęs, kad skausmas jaučiamas kelio srityje, tikslios diagnozės iki šiol neviešino. Siekdamas išsiaiškinti problemos priežastį ir rasti sprendimą, italas apsilankė ne vienoje klinikoje. Naujausias jo vizitas buvo Milano „La Madonnina“ klinikoje.
Italijos žurnalistas Gabriele Parpiglia skelbia, kad J. Sinnerio problemą gali lemti iliotibialinės juostos sindromas. Tai būklė, kai uždegimas atsiranda išorinėje šlaunies ir kelio dalyje esančioje audinių juostoje.
„Iliotibialinė juosta – tai stora, stipri ir nelabai elastinga skaidulinio audinio juosta. Ji prasideda dubens srityje, eina išorine šlaunies dalimi ir prisitvirtina prie blauzdikaulio, šiek tiek žemiau kelio. Ji veikia tarsi lynas ir padeda stabilizuoti koją. Problema kyla šiek tiek virš kelio. Kiekvieną kartą lenkiant ir tiesiant kelį ji juda pirmyn ir atgal, kol tarp fascijos ir kaulo esančiame audinyje prasideda uždegimas. Todėl ši problema vadinama ne sąnarine – ji kyla ne kelio viduje, o išorinėje jo dalyje“, – aiškino G. Parpiglia.
Pranešama, kad pirmiausia J. Sinneriui bus taikomas konservatyvus gydymas. Jo pagrindą sudarys poilsis ir fizioterapija. Taip pat numatoma daug dėmesio skirti klubų bei sėdmenų raumenims, gali būti taikomos ir kitos fizinės procedūros bei injekcijos skausmui kontroliuoti.
Vėliau tenisininkas turėtų palaipsniui didinti treniruočių krūvį ir tik tuomet grįžti į varžybinį ritmą. Tokiu būdu siekiama išvengti pernelyg skubaus sugrįžimo į aikštę.
Operacija taip pat minima kaip viena iš galimybių, tačiau tik tuo atveju, jei konservatyvus gydymas nepadėtų. Šiuo metu chirurginė intervencija vertinama kaip kraštutinis scenarijus, o ne artimiausias J. Sinnerio gydymo planas.
Didžiausias klausimas dabar – kada italas galės sugrįžti į kortą. Skelbiama, kad jis turėtų praleisti spalio 7–18 dienomis vyksiantį Šanchajaus ATP 1000 turnyrą, todėl jo sugrįžimas gali būti nukeltas dar vėlesniam laikui.
J. Sinnerio situaciją dar labiau apsunkina kova dėl pirmosios vietos ATP sezono įskaitoje. Vokietis Alexanderis Zverevas pagal šiemet surinktus taškus jau aplenkė italą ir nuo jo atitrūko 700 taškų.
Skirtingai nei J. Sinneris, A. Zverevas dalyvaus rugsėjo 30 dieną prasidėsiančiame Pekino turnyre, kurio nugalėtojui atiteks 500 ATP taškų.
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