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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazas išgyveno dramą: išsigelbėjo prieš Fritzą

2026-09-27 13:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 13:06
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Laverio taurėje šeštadienį įspūdingą pergalę iškovojo Carlosas Alcarazas (ATP-3), kuris po tikros dramos palaužė Taylorą Fritzą (ATP-10).

Carlosas Alcarazas | EPA nuotr.

Laverio taurėje šeštadienį įspūdingą pergalę iškovojo Carlosas Alcarazas (ATP-3), kuris po tikros dramos palaužė Taylorą Fritzą (ATP-10).

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Ispanas amerikietį įveikė 6:3, 4:6, 13:11 ir revanšavosi už praėjusiais metais Laverio taurėje patirtą pralaimėjimą. Lemiamame mačo pratęsime C. Alcarazui teko gelbėtis nuo dviejų varžovo turėtų „match pointų“. Pirmąjį iš jų jis panaikino atlikdamas neatremiamą padavimą, o antrąjį – atlaikęs T. Fritzo smūgį iš oro. Galiausiai C. Alcarazas savo „match pointą“ išnaudojo ir dramatišką susitikimą užbaigė laimėtu tašku po efektingo „trumpinto“ smūgio.

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„Prieš šį mačą stengiausi neleisti pasikartoti parėjusių metų scenarijui. Nemeluosiu, pradžioje šiek tiek jaudinausi, todėl labai džiaugiuosi, kad galiausiai laimėjau“, – po mačo sakė ispanas.

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C. Alcarazas per visą susitikimą demonstravo savo kūrybiškumą – varžovą dažnai „kvietė“ prie tinklo, atliko aukštų permetimų ir trumpintų smūgių. Pastarieji tapo vienu svarbiausių jo ginklų.

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„Trumpintas smūgis yra mano žaidimo dalis ir stengiuosi tuo pasinaudoti. Manau, kad šiame mače laimėjau labai didelę dalį trumpintų smūgių. Todėl svarbiausiais ir įtempčiausiais momentais bandžiau juos naudoti, nes tai buvo labai geras ginklas“, – teigė C. Alcarazas.

Ispanas laimėjo 43 proc. taškų varžovui paduodant kamuoliuką ir nuolat kėlė spaudimą T. Fritzui.

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Tai buvo jau septintoji tenisininkų tarpusavio akistata, o C. Alcarazas dabar pirmauja 6-1.

Po C. Alcarazo pergalės Europos rinktinė išlygino bendrą rezultatą 5:5.

Vėliau Casperas Ruudas ir Alexanderis Zverevas 6:4, 7:6 (9:7) įveikė Aleksandrą Bubliką ir Brandoną Nakashimą.

Ši pergalė leido Europos komandai persverti rezultatą savo naudai – prieš paskutinę turnyro dieną ji pirmauja 7:5.

Sekmadienį kiekviena dvikova bus verta 3 taškų, o Laverio taurę iškovos pirmoji komanda, surinkusi 13 taškų.

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