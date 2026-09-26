Laverio taurėje – įspūdinga de Minauro pergalė prieš Zverevą

Įspūdingą pergalę iškovojo australas Alexas de Minauras (ATP-9), kuris po dramatiškos kovos 2:6, 7:6 (7:5), [11:9] palaužė Vokietijos tenisininką Alexanderį Zverevą (ATP-2). Tai jau antras iš eilės Laverio taurės turnyras, kuriame A. de Minauras įveikė A. Zverevą. Pernai San Fransiske australas varžovą nugalėjo gerokai užtikrinčiau, tačiau šįkart jam teko išsigelbėti iš itin sudėtingos situacijos.
A. Zverevas antrajame sete pirmavo 5:4 ir stojo atlikti savo padavimų, tačiau A. de Minauras išsigelbėjo ir išplėšė pratęsimą. Lemiamame pratęsime australas taip pat atsidūrė ant bedugnės krašto – varžovas turėjo „match pointą“, tačiau jo smūgis iš nepatogios padėties skriejo į užribį. A. de Minauras galiausiai po daugiau nei dviejų valandų kovos išplėšė pergalę. Vienu iš svarbiausių epizodų tapo australo pasiaukojantis šuolis prie tinklo, o mačą jis užbaigė puikia gynyba po A. Zverevo smūgio virš galvos.
„Tai buvo labai sunkus mačas ir sunki kova. Atidaviau viskas jėgas, o pabaigoje man šiek tiek pasisekė. Džiaugiuosi, kad pavyko iškovoti tašką komandai“, – po susitikimo sakė australas.
Pergalę audringai pasitiko ir „komandos kapitonas Andre Agassi. Po mačo jis išskubėjo pas A. de Minaurą, o šis su šypsena paklausė: „Patiko?“ A. Agassi atsakė: „Man labai patiko!“
Pirmąjį dienos susitikimą taip pat laimėjo likusio pasaulio komandos atstovas Learneris Tienas (ATP-13). Amerikietis 6:3, 2:6, [10:7] įveikė italą Flavio Cobolli (ATP-7). L. Tienui tai buvo jau aštuntoji pergalė per 16 mačų prieš žaidėjus iš pasaulio reitingo dešimtuko.
Abu tenisininkai daugiausia kantriai laukė savo progų. Kiekvienas iš jų po tris kartus laimėjo varžovo padavimų serijas.
Nors antrajame sete L. Tienas turėjo pripažinti F. Cobolli pranašumą, lemiamame pratęsime amerikietis sugebėjo atsitiesti. Pergalę jis užtvirtino puikiu smūgiu pagrindine raketės puse.
„Šiame turnyro formate, nesvarbu, koks rezultatas, visi turi galimybę atsitiesti. Mačo eiga gali apsiversti akimirksniu, todėl šiandien buvo labai svarbu pamiršti antrąjį setą ir susikoncentruoti iš naujo“, – sakė L. Tienas.
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