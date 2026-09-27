Zverevas nepalūžo lemiamu momentu – Europa susigrąžino Laverio taurę

A. Zverevui mačas nebuvo lengvas. Pirmajame sete abu tenisininkai ilgai nepralaimėjo savo padavimų serijų, o rezultatui esant 5:5 L. Tienas neutralizavo tris „break pointus“. Viename epizode vokietis tris kartus turėjo progą užbaigti tašką smūgiu iš oro, tačiau amerikietis neįtikėtinai išsikapstė iš sudėtingos situacijos.
L. Tienas netrukus turėjo „set pointą“, tačiau A. Zverevui pavyko atsilaikyti. Vokietis vėliau sėkmingiau sužaidė pratęsimą ir išsiveržė į priekį.
Antrajame sete A. Zverevui jau pavyko perimti iniciatyvą. Jis laimėjo varžovo padavimų seriją ir išlaikė persvarą iki pat mačo pabaigos.
Prieš tai sekmadienį Flavio Cobolli ir Jakubas Menšikas dvejetų mače 7:5, 6:3 nugalėjo Alexą de Minaurą ir Taylorą Fritzą. Nors mačo pradžioje europiečiai buvo atsilikę vienu „breiku“, jie netrukus perėmė kontrolę ir padidino komandos persvarą iki 10:5. A. Zverevui tuomet beliko atlikti paskutinę užduotį – ir antroji pasaulio raketė ją įvykdė.
„Čia dvejus metus nebuvau laimėjęs nė vieno mačo, todėl labai džiaugiuosi, kad tai padariau šiandien. Didžiulė pagarba visai likusio pasaulio komandai. Jie mus dar kartą privertė kovoti iki galo. Šiemet mūsų komandoje buvo puiki atmosfera, todėl labai džiaugiuosi, kad laimėjome“, – po mačo sakė A. Zverevas.
Vokietis taip pat atsitiesė po šeštadienį patirto pralaimėjimo A. de Minaurui. Pergalė prieš L. Tieną buvo trečioji iš eilės A. Zverevo pergalė prieš amerikietį tarpusavio mačuose.
Europos komandos triumfas ypatingas ir jos kapitonui Yannickui Noah. Prancūzui tai buvo pirmasis Laverio taurės titulas. Praėjusiais metais San Fransiske jo vadovaujama Europos rinktinė pralaimėjo Andre Agassi treniruojamai likusio pasaulio komandai.
„Noriu padėkoti savo komandai. Nežinau, ar mane laikote kapitonu, galbūt labiau tėvu ar seneliu. Niekada nepamiršiu šios ypatingos akimirkos, kurią kartu išgyvenome. Visi mėgstame žaisti, bet kartais gera ir laimėti, todėl labai džiaugiuosi, kad šį kartą laimėjote dėl manęs“, – po triumfo kalbėjo Y. Noah.
Bendrą Laverio taurės prizų fondą sudarė 1,5 mln. JAV dolerių, tad kiekvienas nugalėtojų komandos žaidėjas gavo po 250 tūkst. JAV dolerių.
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