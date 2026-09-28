Dirksčiui – skaudi žinia: skyrė 15 tūkst. eurų baudą

„Dėl D. Dirksčio situacijos dar laukiame medicininių atsakymų, tačiau dėl to, kad kovotojas nepasirodė spaudos konferencijoje ir paliko areną, pagal jo unikalias kontrakto sąlygas, UTMA skiria D. Dirksčiui 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą“, – paskelbė organizacija.
D. Dirksčio pasitraukimą iš arenos, kaip manoma, lėmė rankos trauma.
Kova su S. Maslobojevu prasidėjo apylygiai – pirmajame raunde abu sportininkai turėjo progų, todėl po pirmųjų trijų minučių aiškaus pranašumo nė vienas nebuvo įgijęs. Tačiau antrajame raunde D. Dirksčiui dėl skausmo tapo pernelyg sunku tęsti kovą. Sportininkas buvo priverstas pasitraukti iš ringo, o dvikova tuo ir baigėsi.
Kol kas nėra aišku, kiek rimta yra D. Dirksčio trauma. UTMA laukia medikų išvadų ir tik po jų ketina spręsti dėl tolesnių veiksmų.
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