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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Grigalauskas pralaimėjo Estijoje, o pagrindinės kovos baigtis papiktino afganą

2026-09-28 13:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 13:30
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Taline (Estija) surengtas „Dream Boxing Fight Night“ bokso turnyras, kuriame pasirodė ir lietuvis Vytautas Grigalauskas (0-2).

Nugalėtojo paskelbimas | Stop kadras

Taline (Estija) surengtas „Dream Boxing Fight Night“ bokso turnyras, kuriame pasirodė ir lietuvis Vytautas Grigalauskas (0-2).

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24-erių lietuvis antrojo lengvo svorio kategorijos kovoje nusileido Semjonui Kamaninui (7-4, 3 nokautai). Kovai prireikė visų 4 raundų. Kiekvienas dvikovos teisėjas matė esto pranašumą visuose raunduose (36:40, 36:40, 36:40).

Pagrindinėje vakaro kovoje tarp Estijos atstovo Konstantino Uskovo (1-2-1) ir Afganistano atleto Sultano Naeemi (0-0-1) daugumos teisėjų sprendimu (57:57, 57:57, 58:56) buvo paskelbtos lygiosios. Tai itin papiktino afganą.

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„Turėjau pirmąją profesionalaus bokso kovą. Kadangi mano varžovas buvo iš šeimininkų šalies, kovos teisėjai paskelbė lygiąsias. Iš tiesų visus kovos raundus užbaigiau savo naudai ir buvau vertas pergalės. Nesutinku su teisėjų sprendimu, todėl palaikau ryšį su savo vadybininku ir bokso federacija bei informavau juos apie šią situaciją. Tikiuosi, kad per artimiausias kelias dienas kovos rezultatas bus pakeistas mano naudai“, – teigė S. Naeemi.

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