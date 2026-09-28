Littleris pasiuntė žinutę Hearnams dėl Fury ir Joshua kovos: „Kas čia vyksta?“

Šį sutapimą socialiniuose tinkluose pastebėjo ir pats L. Littleris. 19-metis anglas jau dvejus metus iš eilės triumfavo pasaulio čempionate, o „Matchroom“, kuriai vadovauja Barry Hearnas ir jo sūnus Eddie, yra atsakinga ir už PDC veiklą.
Po oficialaus pranešimo apie T. Fury ir A. Joshua akistatą L. Littleris kreipėsi į Hearnus.
„Žinutė Hearnams: kas čia vyksta? Pasaulio čempionato atidarymo vakaras (pasaulio čempionas žaidžia atidarymo vakarą, gruodžio 11-ąją), o jūs vieną didžiausių kovų Didžiojoje Britanijoje surengiate tą pačią dieną“, – rašė L. Littleris.
Luke Littler via Instagram 📲 👀 pic.twitter.com/Nk6pBXqBpt— Live Darts (@livedarts) September 24, 2026
Netrukus smiginio žvaigždė suprato, kad dalis gerbėjų jo komentarą priėmė pernelyg rimtai, todėl patikslino savo mintį.
„Kodėl visi tokie jautrūs? Tai tiesiog pokštas. Nagi, žmonės...“, – antrajame įraše parašė dukart pasaulio čempionas.
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