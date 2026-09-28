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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Littleris pasiuntė žinutę Hearnams dėl Fury ir Joshua kovos: „Kas čia vyksta?“

2026-09-28 08:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 08:13
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Smiginio žvaigždė Luke'as Littleris juokais sukritikavo Eddie ir Barry Hearnus dėl Tysono Fury ir Anthony Joshua kovos datos. Vienas laukiamiausių bokso pasaulio įvykių Kardife vyks gruodžio 11-ąją – būtent tą pačią dieną prasidės PDC pasaulio smiginio čempionatas.

Gianas van Veenas ir Luke'as Littleris | „Stop“ kadras

Smiginio žvaigždė Luke'as Littleris juokais sukritikavo Eddie ir Barry Hearnus dėl Tysono Fury ir Anthony Joshua kovos datos. Vienas laukiamiausių bokso pasaulio įvykių Kardife vyks gruodžio 11-ąją – būtent tą pačią dieną prasidės PDC pasaulio smiginio čempionatas.

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Šį sutapimą socialiniuose tinkluose pastebėjo ir pats L. Littleris. 19-metis anglas jau dvejus metus iš eilės triumfavo pasaulio čempionate, o „Matchroom“, kuriai vadovauja Barry Hearnas ir jo sūnus Eddie, yra atsakinga ir už PDC veiklą.

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Po oficialaus pranešimo apie T. Fury ir A. Joshua akistatą L. Littleris kreipėsi į Hearnus.

„Žinutė Hearnams: kas čia vyksta? Pasaulio čempionato atidarymo vakaras (pasaulio čempionas žaidžia atidarymo vakarą, gruodžio 11-ąją), o jūs vieną didžiausių kovų Didžiojoje Britanijoje surengiate tą pačią dieną“, – rašė L. Littleris.

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Netrukus smiginio žvaigždė suprato, kad dalis gerbėjų jo komentarą priėmė pernelyg rimtai, todėl patikslino savo mintį.

„Kodėl visi tokie jautrūs? Tai tiesiog pokštas. Nagi, žmonės...“, – antrajame įraše parašė dukart pasaulio čempionas.

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