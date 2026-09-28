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Tony Fergusonas po nokdauno atsitiesė ir apgynė „Misfits“ čempiono diržą

2026-09-28 10:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 10:07
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Majamyje (JAV) vykusiame „Misfits Boxing“ renginyje pergales iškovojo buvusios UFC žvaigždės Henry Cejudo ir Tony Fergusonas.H. Cejudo profesionalaus bokso debiute po keturių raundų skirtingu teisėjų sprendimu įveikė Javoną Waltoną, o T. Fergusonas antrojo raundo pradžioje buvo pasiųstas į nokdauną, tačiau sugebėjo atsitiesti ir techniniu nokautu nugalėjo Mahmoudą Sebie.

Tony Fergusono kova | Stop kadras

Majamyje (JAV) vykusiame „Misfits Boxing“ renginyje pergales iškovojo buvusios UFC žvaigždės Henry Cejudo ir Tony Fergusonas.H. Cejudo profesionalaus bokso debiute po keturių raundų skirtingu teisėjų sprendimu įveikė Javoną Waltoną, o T. Fergusonas antrojo raundo pradžioje buvo pasiųstas į nokdauną, tačiau sugebėjo atsitiesti ir techniniu nokautu nugalėjo Mahmoudą Sebie.

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H. Cejudo kovoje du teisėjai jam pergalę skyrė rezultatu 39:37, o trečiasis matė J. Waltono pranašumą 39:37.

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Tuo metu T. Fergusono kova buvo gerokai dramatiškesnė. 42-ąją antrojo raundo sekundę teisėjas sustabdė jo ir M. Sebie dvikovą, o amerikietis iškovojo techninę pergalę ir apgynė „Misfits“ vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą. Tiesa, kovos pradžioje būtent T. Fergusonas atsidūrė ant grindų – M. Sebie pasiuntė buvusį laikinąjį UFC čempioną į nokdauną. T. Fergusonas greitai atsitiesė ir netrukus pats perėmė iniciatyvą. Jis surengė galingą smūgių seriją, po kurios teisėjas buvo priverstas sustabdyti kovą.

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T. Fergusonui tai buvo jau trečioji pergalė „Misfits“ organizacijoje. Tiesa, jis pirmą kartą kovėsi po to, kai neteko mamos.

„Aš velniškai jaudinausi. Visa ši savaitė buvo kitokia nei bet kuri mano karjeroje. Mano mama visada būdavo šalia fiziškai, o šįkart viskas buvo kitaip, tačiau nejaučiau jokios tuštumos, nes jaučiau jos energiją“, – sakė T. Fergusonas.

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Po pergalės T. Fergusonas susidūrė su „YouTube“ žvaigžde Austinu McBroomu. Kovotojas neslėpė, kad nežino, kas yra A. McBroomas, tačiau yra pasiruošęs priimti bet kokį iššūkį. T. Fergusonas taip pat patvirtino norintis dar kartą kovoti iki metų pabaigos.

„Aš kovosiu su bet kuo. Pasikalbėsime su vadyba ir kažką suorganizuosime. Noriu šiemet iškovoti dar vieną pergalę“, – sakė T. Fergusonas.

Iš pradžių T. Fergusonas turėjo susitikti su Kenzo Biyongu, tačiau šis iš kovos pasitraukė. Tuo metu H. Cejudo planuotas varžovas Nurideenas Shabazzas taip pat dėl neatskleistų priežasčių nebedalyvavo renginyje.

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