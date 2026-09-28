Tony Fergusonas po nokdauno atsitiesė ir apgynė „Misfits“ čempiono diržą

H. Cejudo kovoje du teisėjai jam pergalę skyrė rezultatu 39:37, o trečiasis matė J. Waltono pranašumą 39:37.
Henry Cejudo just beat Wanna Walton by split decision after 4 rounds
then called out Deen The Great 😂 pic.twitter.com/QKaKoy6KgDREKLAMA— Happy Punch (@HappyPunch) September 27, 2026
Tuo metu T. Fergusono kova buvo gerokai dramatiškesnė. 42-ąją antrojo raundo sekundę teisėjas sustabdė jo ir M. Sebie dvikovą, o amerikietis iškovojo techninę pergalę ir apgynė „Misfits“ vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą. Tiesa, kovos pradžioje būtent T. Fergusonas atsidūrė ant grindų – M. Sebie pasiuntė buvusį laikinąjį UFC čempioną į nokdauną. T. Fergusonas greitai atsitiesė ir netrukus pats perėmė iniciatyvą. Jis surengė galingą smūgių seriją, po kurios teisėjas buvo priverstas sustabdyti kovą.
Tony Ferguson just KO’d Mahmoud Sebie in the weirdest fight of all time 😭 pic.twitter.com/PW2HBwjAO6— Happy Punch (@HappyPunch) September 27, 2026
T. Fergusonui tai buvo jau trečioji pergalė „Misfits“ organizacijoje. Tiesa, jis pirmą kartą kovėsi po to, kai neteko mamos.
„Aš velniškai jaudinausi. Visa ši savaitė buvo kitokia nei bet kuri mano karjeroje. Mano mama visada būdavo šalia fiziškai, o šįkart viskas buvo kitaip, tačiau nejaučiau jokios tuštumos, nes jaučiau jos energiją“, – sakė T. Fergusonas.
Po pergalės T. Fergusonas susidūrė su „YouTube“ žvaigžde Austinu McBroomu. Kovotojas neslėpė, kad nežino, kas yra A. McBroomas, tačiau yra pasiruošęs priimti bet kokį iššūkį. T. Fergusonas taip pat patvirtino norintis dar kartą kovoti iki metų pabaigos.
„Aš kovosiu su bet kuo. Pasikalbėsime su vadyba ir kažką suorganizuosime. Noriu šiemet iškovoti dar vieną pergalę“, – sakė T. Fergusonas.
Iš pradžių T. Fergusonas turėjo susitikti su Kenzo Biyongu, tačiau šis iš kovos pasitraukė. Tuo metu H. Cejudo planuotas varžovas Nurideenas Shabazzas taip pat dėl neatskleistų priežasčių nebedalyvavo renginyje.
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