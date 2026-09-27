Nesustabdomas: Stanionis jau antrajame raunde sutriuškino Fourie

Pagrindinėje vakaro kovoje jau netrukus susitiks tituluočiausias šalies kikboksininkas Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu Dominyku Dirksčiu (13-2 UTMA).
Stanionio pergalė
Antroje pagal svarbą dvikovoje po ilgos pertraukos į profesionalų bokso ringą Lietuvoje sugrįžo Eimantas Stanionis. Dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg jį pasitiko 24-erių pietų afrikietis Kaine'as Fourie.
Demonstruodamas tikrą ramybę, E. Stanionis priešininką įveikė jau antrajame raunde.
„Buvau beveik baigęs karjerą, bet tiesiog ačiū Emilija, kad atvedei į šį kelią, prispaudei ir atvedei į šį kelią. Ačiū Viktorui, kuris paspaudė mane ir davė šansą. Kovosiu toliau, apie šitą jau nebekalbame. Visada norėjau paklausti apie varžovų lygį. Dabar turiu variantą kovoti Amerikoje ir vėl iškeliauti keliems metams arba kovoti Lietuvoje. Norite, kad kovočiau Lietuvoje? Dabar turiu priversti UTMA organizacijai atsiųsti kontraktą“, – po pergalės sakė E. Stanionis.
Visos „UTMA 19“ turnyro kovos:
Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA) | svorio kategorija iki 94 kg
Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) – Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas
Martynas Danius (2-1 UTMA) – Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg | kova dėl UTMA titulo
Dovydas Levickis (6-3 UTMA) – Modestas Žmuidina (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | kova dėl UTMA titulo | M. Žmuidinos pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Tomas Banskis (5-0 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-4 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | T. Banskio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Ričardas Kulis (1-1 UTMA) – Isa Gočmenas (2-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | I. Gočmeno pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Oskaras Buinickas (0-2-3 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | R. Mineiro pergalė teisėjų sprendimu
Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | D. Jemeljanovo pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Deividas Danyla (4-4 UTMA) – Evaldas Balsys (5-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg | E. Balsio pergalė trečiajame raunde nokautu
Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Modestas Juodpusis (1-3 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg | I. Pauliukevičiaus pergalė po papildomo raundo
Nauris Lukošiūnas (1-2 UTMA) – Wojciechas Kosowskis (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg | N. Lukošiūno pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-8, 10-9
Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) – Dovydas Girdzevičius (0-2 UTMA) | svorio kategorija iki 91 kg | N. Kanišausko pergalė techniniu nokautu trečiajame raunde
Dovydas Rimkus (7-6 UTMA) – Aleksandras Akanovičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg (rezervinė aštuntuko kova) | D. Rimkaus pergalę techniniu nokautu antrajame raunde
Deividas Žamba (5-0 UTMA) – Romualdas Auga (2-4 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | D. Žambos pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-8
Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA) – Milanas Majauskas (0-2 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | Ž. Kiudelio pergalė nokautu per 33 sekundes.
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