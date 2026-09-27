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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Nesustabdomas: Stanionis jau antrajame raunde sutriuškino Fourie

2026-09-27 00:02 / šaltinis: sportas.lt
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2026-09-27 00:02
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Kauno „Žalgirio“ areną šį vakarą drebina vienas didžiausių kovos menų turnyrų Lietuvos istorijoje – „UTMA 19“. Prieš tūkstančius kaunasi bene garsiausi Lietuvos ir užsienio sportininkai.

Eimantas Stanionis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (17)

Kauno „Žalgirio“ areną šį vakarą drebina vienas didžiausių kovos menų turnyrų Lietuvos istorijoje – „UTMA 19“. Prieš tūkstančius kaunasi bene garsiausi Lietuvos ir užsienio sportininkai.

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Pagrindinėje vakaro kovoje jau netrukus susitiks tituluočiausias šalies kikboksininkas Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu Dominyku Dirksčiu (13-2 UTMA).

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Stanionio pergalė

Antroje pagal svarbą dvikovoje po ilgos pertraukos į profesionalų bokso ringą Lietuvoje sugrįžo Eimantas Stanionis. Dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg jį pasitiko 24-erių pietų afrikietis Kaine'as Fourie.

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Demonstruodamas tikrą ramybę, E. Stanionis priešininką įveikė jau antrajame raunde.

„Buvau beveik baigęs karjerą, bet tiesiog ačiū Emilija, kad atvedei į šį kelią, prispaudei ir atvedei į šį kelią. Ačiū Viktorui, kuris paspaudė mane ir davė šansą. Kovosiu toliau, apie šitą jau nebekalbame. Visada norėjau paklausti apie varžovų lygį. Dabar turiu variantą kovoti Amerikoje ir vėl iškeliauti keliems metams arba kovoti Lietuvoje. Norite, kad kovočiau Lietuvoje? Dabar turiu priversti UTMA organizacijai atsiųsti kontraktą“, – po pergalės sakė E. Stanionis.

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Visos „UTMA 19“ turnyro kovos:

Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA) | svorio kategorija iki 94 kg

Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) – Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas

Martynas Danius (2-1 UTMA) – Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg | kova dėl UTMA titulo

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Dovydas Levickis (6-3 UTMA) – Modestas Žmuidina (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | kova dėl UTMA titulo | M. Žmuidinos pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Modestas Žmuidina – Dovydas Levickis (09.26)

Tomas Banskis (5-0 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-4 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | T. Banskio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Tomas Banskis – Mantvydas Perednis (09.26)

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Ričardas Kulis (1-1 UTMA) – Isa Gočmenas (2-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | I. Gočmeno pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Ričardas Kulis – Isa Gočmenas (09.26)

Oskaras Buinickas (0-2-3 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | R. Mineiro pergalė teisėjų sprendimu

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Rodrigo Mineiro – Oskaras Buinickas (09.26)

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Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | D. Jemeljanovo pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Arnoldas Misiūnas – Deividas Jemeljanovas (09.26)

Deividas Danyla (4-4 UTMA) – Evaldas Balsys (5-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg | E. Balsio pergalė trečiajame raunde nokautu

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Deividas Danyla – Evaldas Balsys (09.26)

Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Modestas Juodpusis (1-3 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg | I. Pauliukevičiaus pergalė po papildomo raundo

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Ignas Pauliukevičius – Modestas Juodpusis (09.26)

Nauris Lukošiūnas (1-2 UTMA) – Wojciechas Kosowskis (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg | N. Lukošiūno pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-8, 10-9

Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) – Dovydas Girdzevičius (0-2 UTMA) | svorio kategorija iki 91 kg | N. Kanišausko pergalė techniniu nokautu trečiajame raunde

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Naglis Kanišauskas – Dovydas Girdzevičius (09.26)

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Dovydas Rimkus (7-6 UTMA) – Aleksandras Akanovičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg (rezervinė aštuntuko kova) | D. Rimkaus pergalę techniniu nokautu antrajame raunde

Deividas Žamba (5-0 UTMA) – Romualdas Auga (2-4 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | D. Žambos pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-8

Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA) – Milanas Majauskas (0-2 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | Ž. Kiudelio pergalė nokautu per 33 sekundes.

Šaltinis: sportas.lt ir tv3.lt.

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