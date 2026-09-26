Karolina Meschino „UTMA 19“ pasirodė ne viena: užfiksavo fotografai

Arenoje moteris renginį stebėjo ne viena.
Užfiksavo drauge
Ją atlydėjo mylimasis, dukros tėtis Dominykas Ježerys-OG Version.
Pora mielai pozavo fotografams: prisiglaudę vienas prie kito, abu žvelgė tiesiai į objektyvą.
Primename, kad pamatyti turnyro progos nepraleido ir kitos Lietuvos garsenybės – solistas Merūnas Vitulskis, komikas Benas Lastauskas, turinio kūrėja Nerija Laurinavičius, verslininkas Tadas Burgaila su žmona Inesa ir kiti.
Visos „UTMA 19“ turnyro kovos
- Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA) | svorio kategorija iki 94 kg
- Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) – Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas
- Martynas Danius (2-1 UTMA) – Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg
- Dovydas Levickis (6-2 UTMA) – Modestas Žmuidina (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg
- Tomas Banskis (4-0 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-3 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
- Ričardas Kulis (1-0 UTMA) – Isa Gocmenas (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
- Oskaras Buinickas (0-2-2 UTMA) – Rodrigo Mineiro (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
- Deividas Jemeljanovas (3-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (3-3-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
- Deividas Danyla (4-3 UTMA) – Evaldas Balsys (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg
- Ignas Pauliukevičius (6-1 UTMA) – Modestas Juodpusis (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg
- Nauris Lukošiūnas (0-2 UTMA) – Wojciechas Kosowskis (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg
- Naglis Kanišauskas (3-1 UTMA) – Dovydas Girdzevičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 91 kg
- Dovydas Rimkus (6-6 UTMA) – Aleksandras Akanovičius (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg (rezervinė aštuntuko kova)
- Deividas Žamba (4-0 UTMA) – Romualdas Auga (2-3 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg
- Žygimantas Kiudelis (1-4 UTMA) – Milanas Majauskas (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg
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