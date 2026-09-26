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TV3 naujienos > Žmonės

Karolina Meschino „UTMA 19“ pasirodė ne viena: užfiksavo fotografai

2026-09-26 21:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 21:01
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Šį vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksta bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje – „UTMA 19“. Į renginį susirinko tūkstančiai šio sporto aistruolių, tarp jų užfiksuota ir nuomonės formuotoja Karolina Meschino.

Šį vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksta bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje – „UTMA 19“. Į renginį susirinko tūkstančiai šio sporto aistruolių, tarp jų užfiksuota ir nuomonės formuotoja Karolina Meschino.

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Arenoje moteris renginį stebėjo ne viena.

(49 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“ turnyro svečiai

Užfiksavo drauge

Ją atlydėjo mylimasis, dukros tėtis Dominykas Ježerys-OG Version.

Pora mielai pozavo fotografams: prisiglaudę vienas prie kito, abu žvelgė tiesiai į objektyvą.

Primename, kad pamatyti turnyro progos nepraleido ir kitos Lietuvos garsenybės – solistas Merūnas Vitulskis, komikas Benas Lastauskas, turinio kūrėja Nerija Laurinavičius, verslininkas Tadas Burgaila su žmona Inesa ir kiti.

Visos „UTMA 19“ turnyro kovos

  • Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA) | svorio kategorija iki 94 kg
  • Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) – Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas
  • Martynas Danius (2-1 UTMA) – Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg
  • Dovydas Levickis (6-2 UTMA) – Modestas Žmuidina (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg
  • Tomas Banskis (4-0 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-3 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
  • Ričardas Kulis (1-0 UTMA) – Isa Gocmenas (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
  • Oskaras Buinickas (0-2-2 UTMA) – Rodrigo Mineiro (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
  • Deividas Jemeljanovas (3-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (3-3-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
  • Deividas Danyla (4-3 UTMA) – Evaldas Balsys (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg
  • Ignas Pauliukevičius (6-1 UTMA) – Modestas Juodpusis (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg
  • Nauris Lukošiūnas (0-2 UTMA) – Wojciechas Kosowskis (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg
  • Naglis Kanišauskas (3-1 UTMA) – Dovydas Girdzevičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 91 kg
  • Dovydas Rimkus (6-6 UTMA) – Aleksandras Akanovičius (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg (rezervinė aštuntuko kova)
  • Deividas Žamba (4-0 UTMA) – Romualdas Auga (2-3 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg
  • Žygimantas Kiudelis (1-4 UTMA) – Milanas Majauskas (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg

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2026-09-26 21:10
Merūnai, nu kur tave velnias ten nunešė?? Ką tu ten pametei? Mados reikalas ar rt tau jau ku-ku ??
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