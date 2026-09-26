Edmundo Kučinsko šėlionės – „UTMA 19“ turnyre: surengė nepamirštamą pasirodymą

Jos belaukiant, kiti sportininkai jau spėjo suremti pirštinėmis.
Pateikiame pirmųjų 3 kovų rezultatus:
- Deividas Žamba (5-0 UTMA) – Romualdas Auga (2-4 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | D. Žambos pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-8
- Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA) – Milanas Majauskas (0-2 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | Ž. Kiudelio pergalė nokautu per 33 sekundes.
- Dovydas Rimkus (7-6 UTMA) – Aleksandras Akanovičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg (rezervinė aštuntuko kova) | D. Rimkaus pergalę techniniu nokautu antrajame raunde.
Netikėtinas Edmundo Kučinsko pasirodymas
D. Rimkaus išėjimą į ringą nušvietė įspūdingas estrados legendos Edmundo Kušincko pasirodymas. Tūkstantinei miniai jis atliko dainą „Noriu būti turtingas“.
71-erių atlikėjo pasirodymu „Instagram“ platformoje pasidalino ir „UTMA 19“.
Vaizdo įrašą žiūrėkite:
„UTMA 19“ turnyro kovos:
Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA) | svorio kategorija iki 94 kg
Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) – Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas
Martynas Danius (2-1 UTMA) – Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg
Dovydas Levickis (6-2 UTMA) – Modestas Žmuidina (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg
Tomas Banskis (4-0 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-3 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
Ričardas Kulis (1-0 UTMA) – Isa Gocmenas (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
Oskaras Buinickas (0-2-2 UTMA) – Rodrigo Mineiro (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
Deividas Jemeljanovas (3-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (3-3-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
Deividas Danyla (4-3 UTMA) – Evaldas Balsys (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg
Ignas Pauliukevičius (6-1 UTMA) – Modestas Juodpusis (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg
Nauris Lukošiūnas (0-2 UTMA) – Wojciechas Kosowskis (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg
Naglis Kanišauskas (3-1 UTMA) – Dovydas Girdzevičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 91 kg
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