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Edmundo Kučinsko šėlionės – „UTMA 19“ turnyre: surengė nepamirštamą pasirodymą

2026-09-26 19:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-26 19:40
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Šeštadienį Kauną drebina bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje „UTMA 19“. Laukiamiausia vakaro intriga – tituluočiausio šalies kikboksininko Sergejus Maslobojevo (4-0 UTMA) ir organizacijos reitingo viršūnėje esančio Dominyko Dirksčio (13-2 UTMA) kova.

Edmundo Kučinsko šėlionės – „UTMA“ turnyre: surengė nepamirštamą pasirodymą (tv3.lt fotomontažas)

Šeštadienį Kauną drebina bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje „UTMA 19“. Laukiamiausia vakaro intriga – tituluočiausio šalies kikboksininko Sergejus Maslobojevo (4-0 UTMA) ir organizacijos reitingo viršūnėje esančio Dominyko Dirksčio (13-2 UTMA) kova.

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Jos belaukiant, kiti sportininkai jau spėjo suremti pirštinėmis.

Pateikiame pirmųjų 3 kovų rezultatus:

  • Deividas Žamba (5-0 UTMA) – Romualdas Auga (2-4 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | D. Žambos pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-8
  • Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA) – Milanas Majauskas (0-2 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | Ž. Kiudelio pergalė nokautu per 33 sekundes.
  • Dovydas Rimkus (7-6 UTMA) – Aleksandras Akanovičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg (rezervinė aštuntuko kova) | D. Rimkaus pergalę techniniu nokautu antrajame raunde.

Netikėtinas Edmundo Kučinsko pasirodymas

D. Rimkaus išėjimą į ringą nušvietė įspūdingas estrados legendos Edmundo Kušincko pasirodymas. Tūkstantinei miniai jis atliko dainą „Noriu būti turtingas“.

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71-erių atlikėjo pasirodymu „Instagram“ platformoje pasidalino ir „UTMA 19“.

Vaizdo įrašą žiūrėkite:

„UTMA 19“ turnyro kovos:

Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA) | svorio kategorija iki 94 kg

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Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) – Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas

Martynas Danius (2-1 UTMA) – Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg

Dovydas Levickis (6-2 UTMA) – Modestas Žmuidina (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg

Tomas Banskis (4-0 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-3 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Ričardas Kulis (1-0 UTMA) – Isa Gocmenas (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Oskaras Buinickas (0-2-2 UTMA) – Rodrigo Mineiro (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Deividas Jemeljanovas (3-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (3-3-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Deividas Danyla (4-3 UTMA) – Evaldas Balsys (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg

Ignas Pauliukevičius (6-1 UTMA) – Modestas Juodpusis (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg

Nauris Lukošiūnas (0-2 UTMA) – Wojciechas Kosowskis (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg

Naglis Kanišauskas (3-1 UTMA) – Dovydas Girdzevičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 91 kg

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