Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Prieš pat kovą – drąsūs Dominyko Dirksčio pareiškimai: rėžė iš peties

2026-09-26 14:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 14:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks tai, ko kovos menų gerbėjai laukė mėnesių mėnesius – „UTMA 19“. Turnyre kovos ir Dominykas Dirkstys, kuris ringe susitiks su Sergejumi Maslobojevu. Prieš kovą Dominykas socialiniuose tinkluose pasidalijo savo mintimis.

Šiandien Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks tai, ko kovos menų gerbėjai laukė mėnesių mėnesius – „UTMA 19“. Turnyre kovos ir Dominykas Dirkstys, kuris ringe susitiks su Sergejumi Maslobojevu. Prieš kovą Dominykas socialiniuose tinkluose pasidalijo savo mintimis.

REKLAMA
11

Jas išdėstė savo Instagram paskyroje.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas

Pasidalijo mintimis prieš kovą

Panašu, kad vyras nusiteikęs kovingai – Instagram istorijose kovotojas nepraleido progos pasididžiuosi pasiekimais bei paerzinti tuos, kurie galbūt nenori pamatyti jo triumfo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Dirkstys atskirose istorijose rašė:

„Visi, kurie sakėt mėnesius laiko :„šitos kovos nebus“, kelintą šiandien įsijungsit žiūrėti šią kovą?“

REKLAMA
REKLAMA

„Po pergalės „aš visada už tave buvau“ priimsiu tik su įrodymais.“

„Įdomu, kiek žmonių šiandien sumokės už transliaciją vien dėl to, kad manęs nemėgsta. Ačiū už palaikymą.“

REKLAMA

„Kai kuriems šiandien svarbiau, kad aš pralaimėčiau, negu kad jų gyvenime kas nors pavyktų.“

„Manęs nemėgsta, mano stories žiūri, mano kovą perka. Sudėtingi mūsų santykiai.“

„Jau laukiu vakaro. Tikiuosi, jūs irgi.“

„Nepriimkit nieko asmeniškai, šiek tiek čia pajuokavau, šiek tiek paerzinau. Kad ir kokią energiją į mane nukreiptumėt, esu dėkingas už dėmesį ir vertinu kiekvieną. Suprantu, kad visi turim savo favoritus, ir tai normalu. Ačiū tiems, kurie palaikot, ir tiems, kurie šiandien būsit kitoj pusėj.“

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pagrindinėje vakaro kovoje pagal kikbokso taisykles, svorio kategorijoje iki 94 kg, susitiks Sergejus Maslobojevas (4-0, UTMA) ir Dominykas Dirkstys (13-2, UTMA).

Primename, kad neseniai D. Dirkstys lankėsi TV3 laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“. Ją galite žiūrėti straipsnio viršuje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Oksana Pikul, Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas (nuotr. Instagra, nuotr. BNS)
Artėjant Dirksčio ir Maslobojevo kovai – aštrus kirtis iš Oksanos Pikul (3)
Maslobojevas Dirksčiui užsakė laidotuvių maršą: „Kai abi rankos iš užpakalio auga, ką čia rinksies“ (nuotr. BNS)
Maslobojevas Dirksčiui užsakė laidotuvių maršą: „Cirkai baigsis“ (14)
Dominykas Dirkstys | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.
Dirksčio artimieji atskleidė, koks jis yra iš tiesų (2)
Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys | Stop kadras
Maslobojevas pasišaipė iš Dirksčio įvaizdžio: „Kaip tarybiniais laikais“ (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Manau
Manau
2026-09-26 14:37
Daugeliui bus idomu pamatytim kaip erelis virs nupesiotu zvirbliuku:)
Atsakyti
Alytus
Alytus
2026-09-26 16:28
Dominykai , mes už Tave !
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų