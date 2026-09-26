Prieš pat kovą – drąsūs Dominyko Dirksčio pareiškimai: rėžė iš peties

Jas išdėstė savo Instagram paskyroje.
Pasidalijo mintimis prieš kovą
Panašu, kad vyras nusiteikęs kovingai – Instagram istorijose kovotojas nepraleido progos pasididžiuosi pasiekimais bei paerzinti tuos, kurie galbūt nenori pamatyti jo triumfo.
D. Dirkstys atskirose istorijose rašė:
„Visi, kurie sakėt mėnesius laiko :„šitos kovos nebus“, kelintą šiandien įsijungsit žiūrėti šią kovą?“
„Po pergalės „aš visada už tave buvau“ priimsiu tik su įrodymais.“
„Įdomu, kiek žmonių šiandien sumokės už transliaciją vien dėl to, kad manęs nemėgsta. Ačiū už palaikymą.“
„Kai kuriems šiandien svarbiau, kad aš pralaimėčiau, negu kad jų gyvenime kas nors pavyktų.“
„Manęs nemėgsta, mano stories žiūri, mano kovą perka. Sudėtingi mūsų santykiai.“
„Jau laukiu vakaro. Tikiuosi, jūs irgi.“
„Nepriimkit nieko asmeniškai, šiek tiek čia pajuokavau, šiek tiek paerzinau. Kad ir kokią energiją į mane nukreiptumėt, esu dėkingas už dėmesį ir vertinu kiekvieną. Suprantu, kad visi turim savo favoritus, ir tai normalu. Ačiū tiems, kurie palaikot, ir tiems, kurie šiandien būsit kitoj pusėj.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pagrindinėje vakaro kovoje pagal kikbokso taisykles, svorio kategorijoje iki 94 kg, susitiks Sergejus Maslobojevas (4-0, UTMA) ir Dominykas Dirkstys (13-2, UTMA).
Primename, kad neseniai D. Dirkstys lankėsi TV3 laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“. Ją galite žiūrėti straipsnio viršuje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.