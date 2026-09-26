Maslobojevas Dirksčiui užsakė laidotuvių maršą: „Cirkai baigsis“

Penktadienį vyko oficialūs kovotojų svėrimai, o vakare surengti ir ceremoniniai svėrimai. Jų metų kovotojai turėjo galimybę paskutinį kartą prieš turnyrą susitikti akis į akį. Jau pirmoje akistatoje kilo konfliktas – Milanas Majauskas kumštelėjo Žygimantui Kiudeliui.
Sportininkus teko raminti apsaugai. Ignas Pauliukevičius akistatos metu bandė kiek pagąsdinti Modestą Juodpusį. Pastarasis vėliau traukė nuo savęs ištiestas varžovo rankas.
„Manęs jis tikrai negąsdina. Kuo jis išskirtinis? Toks pat žmogus su raudonu krauju, ne mėlynu. Tu lygiai taip pat gali kristi rytoj, būk pasiruošęs“, – į varžovą kreipėsi M. Juodpusis.
I. Pauliukevičius atsakė: „Kada paskutinį kartą buvai pakirstas? Neįdomu, nes rytoj būsi pakirstas. Susprogdinsiu tuos spuogus ant tavo veido, nulupsiu ausis, sulaužysiu nosį ir viskas. Dar gal kelis dantis išmušiu“.
Oskaras Buinickas ir Rodrigo Mineiro atsistojo į kovinę stovėsėną, o brazilas ėmė grasinti lietuviui: „Tu miręs, brolau. Aš tave išniekinsiu“.
O. Buinickas tokių žodžių neapsikentė ir pastūmė varžovą. Svėrimuose daug vargo turėjęs Isa Gocmenas prieš kovą su Ričardu Kuliu neprarado pasitikėjimo savo jėgomis. „Būsi baisiai išjungtas savų sirgalių akivaizdoje, tik nepriimk to asmeniškai“, – rėžė I. Gocmenas.
Pagrindinės vakaro kovos
Antros pagrindinės vakaro kovos dalyviai – Eimantas Stanionis ir Kaine‘as Fourie – vienas kito atžvilgiu buvo pagarbūs.
„Stengsiuos kovą baigti anksčiau, praeitą kartą buvo labai ilga kova. Atiduosiu viską maksimaliai, treniravausi žiauriai sunkiai, tikrai pažadu fejerverkų. Pamatysit geriausią mano versiją. Aš tą jaučiu ir tą parodysiu rytoj. Žinau, kad varžovas visą kovą nuo manęs tikrai nebėgs. Tikrai ne sykį susitiksime ringo viduryje ir keisimės smūgiais“, – sakė E. Stanionis.
K. Fourie atsakė: „Man patinka, kad mane laiko autsaideriu. Stanionis yra geras vyrukas, geras čempionas. Tiesiog rytoj abu bandysime padaryti savo darbą. Apie Stanionį aš negaliu pasakyti nieko blogo“.
Dirkstys pagarsino Maslobojevui nukąsti ausį
Tuomet atėjo laikas pagrindinės kovos dalyvių – Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio – pasirodymui.
„Iš kurios rankos nori? Kairės, dešinės? Iš kojos? Leidžiu pasirinkti“, – sakė D. Dirkstys.
„Iš tavo protezų“, – atkirto S. Maslobojevas. „Gerai, nukąsiu ausį“, – rėžė D. Dirkstys.
„Cirkai baigsis, kai prasidės smūgiai. Tada žiūrėsim, kiek jis bus drąsus, kiek šypsosis ir kiek tie protezai jam padės. Tu gali dėkoti UTMA, kad tau davė šitą galimybę, nes esi jos nevertas“, – sakė S. Maslobojevas.
D. Dirkstys atkirto, kad ir S. Maslobojevas nevertas šios kovos: „Turėjai būti užblokuotas metus laiko ir ilsėtumeis“.
D. Dirkstys vėliau dar kartą ragino S. Maslobojevą rinktis, kuria ranka jis bus nokautuotas.
„Kai abi rankos iš užpakalio auga, tai ką čia rinksies“, – atsakė S. Maslobojevas.
S. Maslobojevas su Ignu Grinevičiumi, kuris pralaimėjo lažybas, taip pat sutarė, kad po kovos D. Dirksčiui bus įjungtas laidotuvių maršas, jei tik jis pralaimės kovą.
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