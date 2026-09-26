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TV3 naujienos > Žmonės

„UTMA 19“ kovų turnyre – gausus būrys žiūrovų: susirinko ir garsenybės

2026-09-26 20:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 20:05
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Šį vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksta bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje. „UTMA 19“ turnyre akis į akį susidurs geriausi Lietuvos bei užsienio kovotojai. Į šį renginį susirinko tūkstantinė minia, tarp jų – ir garsūs Lietuvos žmonės.

„UTMA 19“ turnyro svečiai. Tadas Burgaila su žmona Inesa, Benas Lastauskas, Merūnas Viltulskis (nuotr. ELTA, nuotr. BNS)
GALERIJA (36)

Šį vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksta bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje. „UTMA 19“ turnyre akis į akį susidurs geriausi Lietuvos bei užsienio kovotojai. Į šį renginį susirinko tūkstantinė minia, tarp jų – ir garsūs Lietuvos žmonės.

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Renginio svečius galite išvysti žemiau esančioje nuotraukų galerijoje.

(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“ turnyro svečiai

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Artėjant vakaro kovoms, renginio erdvė sparčiai pildėsi. Svečiai pozavo fotografams, bendravo tarpusavyje ir neslėpė geros nuotaikos.

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Pamatyti turnyro progos nepraleido solistas Merūnas Vitulskis, komikas Benas Lastauskas, turinio kūrėja Nerija Laurinavičius, verslininkas Tadas Burgaila su žmona Inesa ir kiti.

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Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubia pagrindinę vakaro akistatą. Svorio kategorijoje iki 94 kilogramų tituluočiausias šalies kikboksininkas Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) susikaus su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu Dominyku Dirksčiu (13-2 UTMA).

Šiai dvikovai pritaikyta unikali rehidratacijos išlyga – S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą turnyro dieną negali viršyti 100 kg ribos.

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Antroje pagal svarbą dvikovoje po ilgos pertraukos į profesionalų bokso ringą Lietuvoje sugrįžta Eimantas Stanionis (16-1). Dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg jo laukia 24-erių pietų afrikietis Kaine'as Fourie (13-2-2). Saugumo dėlei organizatoriai šiai kovai apdairiai paruošė ir atsarginį variantą – 36-erių albaną Sherifą Moriną (16-1).

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Renginyje žiūrovai išvys ir dvi titulines kovas. Dėl pirmojo organizacijos istorijoje 67 kg kikbokso čempiono diržo susigrums Martynas Danius (2-1 UTMA) ir Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA). Kitoje titulinėje akistatoje 63,5 kg kategorijos čempionas Dovydas Levickis (6-2 UTMA) pirmą kartą savo diržą gins nuo Modesto Žmuidinos (1-0 UTMA) išpuolių.

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Be šių kovų, „UTMA 19“ duos startą grandioziniam 81 kg svorio kategorijos aštuntuko turnyrui, kurio nugalėtojui atiteks ne tik diržas, bet ir 50 tūkst. eurų premija. Kaune vyks ketvirtfinaliai, pusfinaliai persikels į Vilnių („UTMA 20“), o nugalėtojas paaiškės lapkritį didžiajame finale Kaune („UTMA 21“). Dovydo Rimkaus ir Aleksandro Akanovičiaus akistata šiame renginyje taps rezervine aštuntuko turnyro kova.

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Visos „UTMA 19“ turnyro kovos

Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA) | svorio kategorija iki 94 kg

Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) – Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas

Martynas Danius (2-1 UTMA) – Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg

Dovydas Levickis (6-2 UTMA) – Modestas Žmuidina (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg

Tomas Banskis (4-0 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-3 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Ričardas Kulis (1-0 UTMA) – Isa Gocmenas (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Oskaras Buinickas (0-2-2 UTMA) – Rodrigo Mineiro (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Deividas Jemeljanovas (3-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (3-3-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Deividas Danyla (4-3 UTMA) – Evaldas Balsys (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg

Ignas Pauliukevičius (6-1 UTMA) – Modestas Juodpusis (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg

Nauris Lukošiūnas (0-2 UTMA) – Wojciechas Kosowskis (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg

Naglis Kanišauskas (3-1 UTMA) – Dovydas Girdzevičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 91 kg

Dovydas Rimkus (6-6 UTMA) – Aleksandras Akanovičius (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg (rezervinė aštuntuko kova)

Deividas Žamba (4-0 UTMA) – Romualdas Auga (2-3 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg

Žygimantas Kiudelis (1-4 UTMA) – Milanas Majauskas (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg

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