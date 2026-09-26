Artėjant Dirksčio ir Maslobojevo kovai – aštrus kirtis iš Oksanos Pikul

Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalijo mintimis prieš kovą.
Išsakė mintis prieš kovą
O. Pikul neslėpė – ši kova jai reiškia kur kas daugiau nei sportinę dvikovą. Moteris tikisi, kad po jos pagaliau bus padėtas taškas ilgai besitęsiančioje santykių ir skyrybų istorijoje.
„Linkėjimai nuo karštosios saulytės...
Šiandien visiems tokia laukta diena – kova. Aš irgi, žinokite, laukiu. Žinote kodėl? Nes šiandien turi susidėlioti visi taškai ant „i“.
Ir galų gale – išlaisvėsiu nuo šitos istorijos, nes kiekvienas tikriausiai turi gauti tai, ko nusipelnė“, – sakė ji.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pagrindinėje vakaro kovoje pagal kikbokso taisykles, svorio kategorijoje iki 94 kg, susitiks Sergejus Maslobojevas (4-0, UTMA) ir Dominykas Dirkstys (13-2, UTMA).
Atskleidė, ar santykiai su Dominyku buvo tikri
Primename, kad Valentino dieną sudrebino naujiena, kad 42-ejų Oksana Pikul ir 24-erių UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys užmezgė romantiškus santykius. Žiniasklaidą tuomet apskriejo nuotraukos iš itin atviros poros fotosesijos. Iškart po to visa Lietuva pradėjo spėlioti ir net lažintis, ar jų santykiai yra reklaminis projektas, ar visgi tikri jausmai. Oksana, neseniai apsilankiusi TV3 laidoje „Pasikalbėkim“, neslepia, kad fotosesijos idėją sugalvojo pati, tačiau nesitikėjo, kad viskas peraugs į rimtą draugystę.
„Aš galvojau, kad čia bus tik vienkartinis mūsų toks išėjimas, nes tuomet man tikrai nereikėjo santykių, juolab, kad gerbėjų visada turėjau. Tačiau tas viešas išėjimas, kilęs visų susidomėjimas patiko ir Dominykui, ir, neslėpsiu, man pačiai. O kai jis paprašė tęsti toliau viską ir nesakyti, kad čia projektas arba gal labiau tiktų – susitarimas, aš šiek tiek dvejodama pasakiau gerai“, – pasakoja Oksana.
Moteris tikina, kad vėliau užgimusių santykių negalima vadinti projektu, todėl jai skaudu ir pikta, kai po skyrybų kita pusė taip viešai išsireiškė. O kodėl Oksana nusprendė nutraukti sužadėtuves? Kokia tikroji skyrybų priežastis? Ar tam turėjo įtakos Dominyko užsimezgę santykiai su kita mergina, apie kurią Oksana sužinojo, o gal pačios širdį užvaldė nauji jausmai vyrui, kurį, pasirodo, pažįsta kone 20-imt metų?
„Galima sakyti, aš palikau dėl kito, bet nežinodama, ar su tuo kitu iš tikrųjų kažkas bus. Tiesiog, norėjau prieš save būti sąžininga ir išėjau. Labai teisingai padariau, o šitą žingsnį užskaitau ne šimtu, bet tūkstančiu“, – sako viešnia.
Prakalbo apie naują draugą
Taigi kas tas paslaptingas verslininkas, negailintis nei dovanų, nei dėmesio mylimajai? Kokios jo savybės labiausiai žavi? Ir kodėl Oksana sako, kad šiuose santykiuose pirmąsyk jaučiasi kaip tikra moteris?
„Kaip bebūtų, man yra juk ne dvidešimt metų, branda ir visa kita, todėl reikia tokio pačio arba net stipresnio partnerio. Man sunku su silpnesniais, aš tiesiog negaliu. Išeinu iš visų santykių su tokiais partneriais. Iki šiol buvo visi silpnesni už mane – vienareikšmiškai. Gal negaliu sakyti, kad finansiškai, nes mano pirmas vyras Simas tikrai uždirbo, bet buvo kiti dalykai ir aš tiesiog nesijausdavau moterimi“, – atvirai sako verslininkė.
Taip pat išgirsite, ar tikrai ji būtų tekėjusi už Dominyko ir ar ketina tuoktis su nauju mylimuoju?
„Mes norim įteisinti šiuos mūsų santykius, taip netikėtai atrastus“, – sako Oksana. Ar tai reiškia, kad pora jau rengiasi vestuvėms?
Kur dės sužadėtuvių žiedą?
Pokalbio metu Oksana užminė ne vieną mįslę apie savo ateities planus ir net atskleidė, ką ketina daryti su sužadėtuvių žiedu, kurį per UTMA turnyrą įteikė Dominykas. Moteris atskleidė tikrąją papuošalo atsiradimo istoriją ir kodėl šis liko būtent pas ją. Kaip teigia pati Oksana, už žiedą kovotojas neišleido nei cento.
„Dėlioju teisinius visus dalykus ir pamatysit eigoje visą planą, kur link keliauju ir ką noriu sukurti bei padaryti“, – intriguoja Oksana.
Visą pokalbį su Oksana Pikul žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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