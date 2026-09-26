Oksaną Pikul pribloškė 1 Simonos Lipnės savybė: atvirai pasakė, kokia ji iš tiesų yra už kamerų

Ten ji atskleidė, kad skyrybas išgyvenusias moteris suartino TV3 šou „Tautos bukiausias“.
„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
Prabilo apie draugystę su Simona Lipne
„Tautos bukiausias“ dalyvavusios moterys, pasak O. Pikul, puikiai rado bendrą kalbą. Laidos viešnia išskyrė, kad ją sužavėjo ir nustebino Simonos tikrumas.
„Mes su Simona ir taip buvome pažįstamos, bet projekte atsiskleidė, nes gali žmogų pamatyti ir stresinėse situacijose. Ir pasiguodi, kad miego trūkumas kankina, apšneki gyvenimo subtilybes, pasijuoki... Projektas suartino, pamačiau Simonos žmogiškąją, moteriškąją puses, kurios man pasirodė labai mielos, fainos. Labai protinga, faina, miela moteris, su kuria buvo labai malonu praleisti laiką.
Žinote, ji tikras žmogus. Ne iš visų šou versle pajusi tikrumą, nes daug kur yra butaforijos, suvaidintų dalykų, netikros šypsenos, bandymų būti draugišku, kai jauti, kad kažkas ne taip. Ji yra absoliučiai tikras žmogus“, – kalbėjo ji.
Oksana sakė, kad matydama Simonos išgyvenimus vykstant skyryboms, bandė paguosti. Tiesa, pati S. Lipnė, jos manymu, buvo itin tvirta.
„Atjaučiau ją filmuojantis skyrybų įkarštyje. Ji beprotiškai stipri moteris. Skyrybų skausmas, pokyčiai – daro žvėrišką įtaką žmogui. <...> Kai pati esu per tai perėjusi, bandžiau palaikyti, paguosti, atitraukti, kad ji patogiai jaustųsi, bet jai manęs labai ir nereikėjo – ji labai stipri moteris.
Man patinka sėkmingos, linksmos, stiprios moterys, kurios gali pajuokaut, gerai praleisti laiką, o kartais pasidalinti pyrago receptu, pajuokauti, pasijuokti iš savęs“, – sakė moteris.
Visą laidą galite pamatyti straipsnio pradžioje.
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