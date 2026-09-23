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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išgirdusi, ką kalba vyras, Simona Lipnė nutarė nebetylėti ir kirto atgal: „Kiek man teko iškentėti ir ištverti“

2026-09-23 09:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 09:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmadienį televizijoje pasirodė Mindaugo Lipniaus interviu, kuriame jis kalbėjo apie santykius ir skyrybas su Simona Lipne. Antradienį į jo žodžius sureagavo ir pati Simona, išsakiusi savo poziciją.

Pirmadienį televizijoje pasirodė Mindaugo Lipniaus interviu, kuriame jis kalbėjo apie santykius ir skyrybas su Simona Lipne. Antradienį į jo žodžius sureagavo ir pati Simona, išsakiusi savo poziciją.

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Instagram“ istorijoje moteris teigė neketinusi žiūrėti šio interviu, tačiau išgirdusi, kad Mindaugas kalba apie ją, nutarė jo paklausyti.

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Lipnė

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Išsakė savo poziciją

Pirmadienį pasirodžiusio interviu metu M. Lipnius atvirai prakalbo apie skyrybas ir pateikė savo versiją, į kurią sureagavo Simona.

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„Nenorėjau žiūrėti, bet iš kitos pusės pagalvojau, kad turiu pažiūrėti, kai laidoje nešneku aš, bet šnekama apie mane,  apie mano asmeninį gyvenimą, kur nedaviau jokio sutikimo, nei prašiau to, nei to norėjau. Nusprendžiau, kad reikia pasižiūrėti. Atsirado man dvejopų minčių ir tikrai jūs matote, stebite, žinote – kiek aš dalyvauju visame tame skalbime viešame ir kiek dalyvauja mano buvusi antra pusė“, – kalbėjo ji.

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Pasak moters, ji pasirinko viešai nekalbėti apie skyrybas, tačiau tai nereiškia, kad tylėdama ji yra neteisi ar neturi ko pasakyti.

„Bet yra tam tikros ribos, kurios negali būti peržengtos ir negalima taip daryti, negalima taip sakyti ir taip elgtis. Kai kurie dalykai vakar tikrai buvo peržengti“, – teigė Simona. 

Simona pabrėžė, kad nežinant visos istorijos iš jos pusės galima susidaryti klaidingą nuomonę. Jos nuomone, interviu metu buvo palikta daug vietos interpretacijoms.

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„Kiek man teko iškentėti, ištverti, dabar kai pagalvoju – tikrai buvo sunkus laikotarpis. Viena – kai buvo kalbama apie kažkokius planus ar A, ar B, kita – kai ėjo informacija tik iš vienos pusės, kur aš lygiai taip pat galėjau išstoti, bet aš to nedariau ir tuo metu man atrodė teisingai, ir iki šiol džiaugiuosi, kad turėjau žmones šalia, kurie mane prilaikė, palaikė ir buvo šalia, neleido pasiduoti visoms toms intrigoms, nes tikrai būtų buvę labai blogai, nenorėjau niekada tam žmogui pakenkti, nes jis yra mano vaikų tėvas“, – pabrėžė moteris.

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Simona tikino, kad niekada nenorėjo skyrybų aptarinėti viešai, tačiau susiklostė situacija, kai jai teko pasisakyti, nes kita pusė apie tai prabilo viešai.

Tęsdama mintis apie laidą, Simona nutarė pasisakyti dėl interviu metu nuskambėjusio teiginio: „Tikrai nekomentuosiu kiekvieno pasakyto sakinio, ten pasakyta daug visko. <..> Negaliu šnekėti pilnais faktais, nors turiu visos įrodymus – ir nuotraukas, ir žinutes, ir ko tik neturiu, bet buvo pasakytas toks vedėjos sakinys, kad „prie Velykų stalo Simona nusprendė, kad ji nori skirtis, nes yra kažkokia antra pusė“. <..>

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Tai netiesa, nes mes neturėjom Velykų ryto, neturėjome pietų ar vakarienės. Kodėl? Nes dėl tam tikrų priežasčių, atsikėlus ryte, jos buvo neįmanomos, dėl tam tikrų Mindaugo veiksmų. Tai buvo paskutinis mano lašas. <..> Man teko Velykų dieną pasiimti vaikus ir visą dieną praleisti vaikų žaidimų aikštelėse ir apsaugoti vaikus, būti atskirai, grįžti tik vakare. Tai yra tikroji istorija, kuri yra labai skaudi.“

 

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??!!
??!!
2026-09-23 10:30
Dar reikejo palaukti 1,5-2 metus ir viskas butu apsislifave jusu tie “ kampai “ ! Issiskirti yra labai lengva rodosi… bet , is tiesu yra labai sunku. Tiek psichologiskai tiek asmeniskai tiek materialiai! Dar su 3 “ bagazais “, kurie vis kasmet pilneja.. auga, supranta ir jiems skaudu!
Nieko gero is skyrybu! Daugiau problemu bus!
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Ir
Ir
2026-09-23 10:03
kodėl žurnalistai vis lenda prie tų žmonių? Kodėl neduoda jiems ramiai išsiskirti, gyventi? Mums atsibodo, žurnalistams - ne. Kada atsibos? Nebėra kitų temų? Tik svetimų žmonių apatiniuose naršyti?
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Jonas Jonas
Jonas Jonas
2026-09-23 10:04
Pas mus tos visos ale ,,žvaigždės" taip kenčia kad negauna botokso į zalūpą ir jau kančiai pripaišo. Pagyvenk Donbase mėnesį kad suprastum kas yra kančia ubage velnių !
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