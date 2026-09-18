Skyrybas išgyvenantis Mindaugas Lipnius pastebėtas su žavia dama: paaiškėjo, kas juos sieja

Socialiniame tinkle „Instagram“ M. Lipnius su sekėjais dalijasi akimirkomis iš savo išvykos į Izraelį.
Mindaugas Lipnius pastebėtas su dama
Viename vaizdo įraše Mindaugas paviešino žavų vaizdą – saulėlydis, pakrantė, o šalia jo eina ir paslaptinga moteris.
Paviešinęs šį kadrą, vyras šalia įrašo paliko širdelę, o tai internautams sukėlė dar didesnį smalsumą.
Visgi naujienų portalui tv3.lt Mindaugas atskleidė, kad Tel Avive leidžia laiką kartu su savo sese Gabriele.
„Taip jau sutapo, kad Tel Avive tuo pačiu metu darbo reikalais buvo ir sesuo, tad susitikome“, – atskleidė jis.
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