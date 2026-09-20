Simonos Lipnės atostogos su vaikais pakrypo netikėta linkme: „Įsivaizdavau kitaip...“

Su naujienų portalu tv3.lt S. Lipnė pasidalijo savo atostogų įspūdžiais. Kaip atskleidė moteris, į Kretą ji vyko jau turbūt daugiau nei dešimtą kartą. Ir visa tai ne tik dėl šito oro, jūros, bet ir dėl čia gyvenančio itin artimo žmogaus.
„Turiu geriausią draugę Jolantą, kuri prieš daugiau nei dvylika metų persikėlė gyventi į Kretą. Todėl prieš kokius penkis metus pradėjau daryti tokią tradiciją – nuskristi pas ją bent kartą per metus ir praleisti laiką kartu.
Šįkart skridome kartu su vaikais, nes vasara jau eina į pabaigą, norėjau, kad jie pajustų dar tos šilumos. Be to, Kretoje turiu partnerius, kurie mielai mane priėmė, tad man tiesiog beliko nusipirkti bilietus ir su vaikais išskristi“, – pasakojo S. Lipnė.
Atostogos pakrypo netikėta linkme
Nors Kretą Simona yra aplankiusi ne vieną kartą, sala jos vis dar nesiliauja stebinusi. Pasak pašnekovės, būtent jos dydis ir skirtingų vietų gausa leidžia kaskart atrasti ką nors naujo, todėl grįžti čia norisi vėl ir vėl.
„Kreta apskritai skaitosi didžiausia Graikijos sala ir penkta pagal dydį Viduržemio jūros sala. Taigi, tikrai didžiulė ir vietų, kurių dar nemačiau, tikrai yra daug. Gal dėl to vis ir grįžtu, nes kaskart pamatau kažką naujo.
Atrodo, kad net jei važiuočiau ten dar dešimt kartų, vis tiek turėčiau, ką dar nematyto aplankyti. O ypač patinka, kad Kretoje yra labai daug gražių paplūdimių“, – teigė ji.
Į kelionę Simona vyko turėdama aiškų tikslą – smagiai praleisti laiką kartu su vaikais. Vis dėlto kelionė nebuvo tokia nerūpestingą, kokią moteris įsivaizdavo. Atvykus į Kretą paaiškėjo, kad daug laiko verslininkei teks praleisti prie kompiuterio.
„Tiesą pasakius, šiek tiek kitaip įsivaizdavau šias atostogas. Planavau leisti laiką su vaikais, bet teko daug dirbti – dalyvauti nuotoliniuose pokalbiuose, spręsti problemas ir visa kita. Tad atostogos kiek susigadino.
Visgi man svarbiausia buvo, kad patys vaikai nebuvo sulindę į telefonus – ištisas dienas maudėsi, mėgavosi geru oru, valgėme skanų maistą, vakarais išeidavome pasivaikščioti ar kur nors važiuodavome. Džiaugiuosi, kad bent jau tai pavyko išpildyti“, – dalijosi pašnekovė.
Kreta stebina ir kainomis
Prisiminusi visas savo keliones Simona atskleidė, kad niekur gerai taip nesijautė kaip Balyje. Visgi ši kryptis yra labai tolima, tad būtent Kreta primena jai labai panašų jausmą, kokį patyrė Azijoje.
Aišku, tai yra Europa ir viskas galbūt mums priimtiniau, europietiškiau. Bet man labai patinka tas žmonių paprastumas. Ten gali atsisėsti į paprastą automobilį, vaikščioti su šliopkėmis, maudymosi kostiumėliu, apie nieką negalvoti ir nesukti galvos.
Kretoje tikrai pavyksta atsitraukti nuo įprasto burbulo ir pasijausti savimi. Ten labai jaučiu tą tikrumą, nurimstu ir visą laiką labai mėgaujuosi. Patys graikai taip pat labai gražiai bendraujantys žmonės, man patinka jų tradicijos“, – tikino S. Lipnė.
Šįkart kartu su Simona keliavo ir trys jos vaikai, kuriems Graikijos sala taip pat nėra visiškai nauja. Pirmą kartą čia jie lankėsi dar būdami maži, todėl po kelerių metų sugrįžimas leido Kretą pamatyti jau visai kitomis akimis.
„Vaikams tai buvo antras kartas Kretos saloje. Dabar jiems devyneri, o pirmą kartą buvome vos dvejų. Jiems svarbu, kad būtų kur maudytis, o pats vandenukas būtų šiltas, žydras ir švarus. Visa tai buvo, tad vaikams tikrai patiko, jie džiaugėsi laiku saloje“, – pasakojo trijų vaikų mama.
Tiesa, anot Simonos, ši atostogų kryptis yra patraukti toli gražu ne tik dėl šilto oro ir jūros. Moteris įsitikinusi, kad atostogauti Kretos saloje yra pigiau nei Palangoje.
„Maistas ne tik kanus, bet ir pigus. Kartais nueini į kavinę ir net negali patikėti, kad taip pigiai kainuoja. Jei lygintume vasaros atostogas Palangoje ir Kretoje, pastarojoje tikrai kur kas pigiau. Net ir kalbant apie apgyvendinimą, galima rasti tikrai labai patrauklių variantų už gerą kainą.
Patys skrydžių bilietai kainuoja apie 250 eurų žmogui. Bet kaip aš mėgstu sakyti – susimoki už garantiją, kad per turėsi saulę. Juk atostogos Palangoje dažniausiai baigiasi tuo, kad visą savaitę vaikštai su rudenine striuke“, – sakė S. Lipnė.
Tiesa, prasidedant rudeniui moteris nėrė į naują etapą – S. Lipnė tapo viena iš 12 Lietuvos garsenybių, išdrįsusių priimti TV3 mestą iššūkį ir sudalyvauti naujame projekte „Tautos bukiausias“.
Tai – projektas, kuriame labiausiai apdovanojami ne tie, kurie tempia ilgiausiai, o tie, kurie iškrenta pirmiausi. Pergalė čia – paskutinis dalykas, kurio būtų galima norėti, nes būtent tai reikštų, kad jūs – „Tautos bukiausias“! Tokį drąsų TV3 jiems mestą iššūkį priėmė net 12 Lietuvos garsenybių. Simona Lipnė – viena iš jų.
„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
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