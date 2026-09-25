Viešumoje pasirodžiusi Renata Šakalytė pakerėjo elegancija: pamatykite

Tarp jų – „TV pagalbos“ žvaigždė, TV3 laidų vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva.
Suspindo grožiu
Renginiui moteris pasirinko elegantišką, tačiau santūrų juodos spalvos įvaizdį. Ji vilkėjo juodą švarką, kurį derino prie tokios pat spalvos klostuoto trumpo sijono. Įvaizdį papildė ilgaauliai odiniai batai.
Klasikinį derinį pagyvino laisvai krintančios banguotos garbanos, o visas įvaizdis atrodė jaunatviškai, bet kartu elegantiškai.
Premjeroje dalyvavo ir daugiau garsenybių: keliautojas Rimvydas Širvinskas-Makalius, modelis Simona Starkutė ir kiti.
Spektaklio premjera
Kaip rašoma bilietų platinimo platformoje, legendinė komedija „Urvinis žmogus“ pradeda naują etapą. Nuo šiol žiūrovai galės pamatyti naujausią spektaklio pastatymą ir su aktoriumi Tomu Rinkūnu, kurį režisuoja Mantas Vaitiekūnas. Tai bus naujas režisūrinis požiūris, nauja interpretacija ir visiškai kitoks legendinės komedijos skambesys.
„Urvinis žmogus“ nagrinėja temą, kuri niekada neišeina iš mados – vyrų ir moterų santykius. Kodėl vyrai negali vienu metu atlikti kelių darbų? Kodėl moterys supyksta dėl ir vėl aptaškyto vonios veidrodžio? Kodėl po tiek metų vis dar ginčijamės dėl tų pačių dalykų? „Vyrai ir moterys dažnai į pasaulį žiūri skirtingomis kalbomis ir skirtingai išreiškia jausmus. Tačiau ne skirtumai mus skiria, o nesugebėjimas jų suprasti. Kai išmokstame priimti vienas kitą ne kaip priešus, o kaip skirtingus bendrakeleivius, skirtumai tampa ne problema, o stiprybe“, – sako spektaklio autorius Tomas Rinkūnas.
Šmaikščios gyvenimiškos situacijos, taiklūs pastebėjimai ir humoras leidžia atpažinti save tiek vyrams, tiek moterims. Pasaulis keičiasi, tačiau santykių klausimai išlieka tie patys – nuo urvinio žmogaus laikų iki šiandien.
Lietuvoje „Urvinis žmogus“ pirmą kartą parodytas 2005 metais ir per du dešimtmečius tapo tikra teatro legenda – skirtinguose Lietuvos miestuose parodytas daugiau nei 1000 kartų. Per šį laiką pagrindinį personažą kūrė Dainius Kazlauskas, Kostas Smoriginas, Darius Meškauskas, Vaidotas Martinaitis ir Giedrius Savickas.
Spektaklis kuriamas bendradarbiaujant su Theater Mogul.
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