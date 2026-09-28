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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Littleriui gresia skaudus smūgis: dėl boikoto gali prarasti beveik 460 tūkst. eurų

2026-09-28 09:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 09:08
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Luke'as Littleris dėl savo pozicijos prieš turnyrus Vokietijoje ir Nyderlanduose gali praleisti ne tik svarbias varžybas, bet ir galimybę iškovoti įspūdingus piniginius prizus.

Luke'as Littleris | Stop kadras

Luke'as Littleris dėl savo pozicijos prieš turnyrus Vokietijoje ir Nyderlanduose gali praleisti ne tik svarbias varžybas, bet ir galimybę iškovoti įspūdingus piniginius prizus.

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Rugsėjo 25 dieną PDC paskelbė 2027 metų „European Tour“ kalendorių. Jame numatytas istorinis etapas Prancūzijoje – kovo 19–21 dienomis Lievine pirmą kartą bus surengtas „European Tour“ turnyras. 2027-aisiais taip pat numatoma daugybė turnyrų Vokietijoje, Nyderlanduose ir kitose Europos šalyse. Tarp jų – ir birželio 18–20 dienomis Zalcburge vyksiantis pirmasis „European Open“, kuriame bus išdalytas 1,16 mln. eurų prizinis fondas.

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Vis dėlto L. Littleriui aktualiausia kita kalendoriaus dalis. Anglas jau yra pareiškęs, kad dėl žiūrovų elgesio nebenori dalyvauti turnyruose Vokietijoje ir Nyderlanduose.

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Rugsėjį Amsterdame vykusiame Pasaulio serijos finale L. Littleris ne kartą sulaukė žiūrovų švilpimo. Ypač įtempta situacija susiklostė jo mače su artimu draugu Nathanu Aspinallu – teisėjas Charlie Corstorphine'ą net buvo priverstas stabdyti susitikimą ir paraginti sirgalius liautis švilpti.

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Anksčiau „The Nuke“ buvo paskelbęs apie Vokietijos turnyrų boikotą dėl panašių problemų. Po pralaimėjimo Jonny Claytonui Pasaulio serijos ketvirtfinalyje jis taip pat atsisakė dalyvauti dviejuose „Players Championship“ turnyruose Nyderlanduose ir išbraukė savo pavardę iš spalio 16–18 dienomis Mastrichte vyksiančio Nyderlandų čempionato.

Jeigu L. Littleris tokios pozicijos laikysis ir 2027 metais, jo laukia nemaži finansiniai nuostoliai.

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Kitąmet Vokietijoje bus surengti septyni „European Tour“ turnyrai, o Nyderlanduose – dar vienas. Kiekvieno „European Tour“ turnyro nugalėtojui atitenka apie 40,7 tūkst. eurų.

Tai reiškia, kad L. Littleris vien Vokietijoje vykstančiuose septyniuose turnyruose teoriškai galėtų iškovoti apie 285 tūkst. eurų., be to, Dortmunde vyksiančiame Europos čempionate nugalėtojui numatytas apie 174,5 tūkst. eurų prizas. Taigi, pratęsęs boikotą, L. Littleris galėtų atsisakyti galimybės laimėti iš viso apie 460 tūkst. eurų.

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Tuo metu L. Littlerio elgesį žiūrovų atžvilgiu pakomentavo ir Rossas Smithas. Jo nuomone, jaunoji smiginio žvaigždė neturėtų pernelyg įsitraukti į konfliktus su auditorija.

„Jeigu agresyviai reaguoji į žiūrovus, parodai, kad jų elgesys tave veikia ir bandai juos supykdyti, o tai nėra gerai“, – „Love The Darts“ tinklalaidėje sakė R. Smithas.

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Jis prisiminė savo paties konfliktą su Gianu van Veenu ir teigė, kad tokiose situacijose stengiasi į publiką reaguoti ramiau – šypsotis, rodyti nykštį į viršų ir išlaikyti žaismingą atmosferą.

„Manau, viskas priklauso nuo to, kaip reaguoji scenoje. Jeigu esi agresyvus žiūrovų atžvilgiu, tai sukels problemų“, – pridūrė R. Smithas.

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