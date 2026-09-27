Lietuvos penkiakovininkai pasaulio kariškių čempionate pateko į geriausiųjų penkioliktuką

Vyrų varžybose geriausiai pasirodė Danielius Jevensaperis, užėmęs 8-ąją vietą tarp 30 čempionate startavusių kariškių. Paulius Vagnorius galutinėje įskaitoje liko 15-as.
Moterų varžybose Lietuvai atstovavusi Ieva Želvytė užėmė 11-ąją vietą. Šioje rungtyje iš viso varžėsi 28 sportininkės.
Lietuvos atstovai taip pat išbandė jėgas mišrioje estafetėje. D. Jevensaperis kartu su ukrainiete Anastasija Chyzhova užėmė 12-ąją vietą, o P. Vagnoriaus ir I. Želvytės pora finišavo 11-a.
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